Cuando la Argentina terminó 0-2 el viernes frente a Italia, sobre el polvo de ladrillo del Parque Sarmiento, pocos imaginaron llegar a una definición tan ajustada y emotiva en la Copa Davis . Tras el éxito de Carlos Berlocq frente a Paolo Lorenzi , la serie se definirá hoy: desde las 11, Guido Pella (80º) se enfrentará con Fabio Fognini (45º). El equipo nacional de Copa Davis nunca en la historia revirtió un 0-2. "Tampoco había ganado la Copa Davis...", aseveró el capitán Daniel Orsanic.

Descartado Diego Schwartzman, que nunca se recuperó de una lesión en el músculo plantar derecho, se pensó en Leonardo Mayer como alternativa. Pero el correntino, que hasta el dobles de anteayer no competía desde la final de la Copa Davis, no está en las mejores condiciones físicas. Además, fue padre por primera vez hace diez días y, lógicamente, no pudo prepararse de la mejor forma para la serie con Italia. "Leo está viviendo lo estresante y lo lindo que tiene ser padre; ello significa un desgaste emocional enorme y repercute en el físico. Lo conocemos muy bien a Leo y sabemos que lo ha desgastado mucho", comentó Orsanic.

El historial entre ambos jugadores lo lidera Pella por 1-0. Se enfrentaron en 2013, en el ATP de San Pablo (sobre polvo de ladrillo, bajo techo) y el zurdo se impuso por 7-6 (8-6), 1-6 y 6-1. "No tenemos margen de error desde el viernes, pero seguimos vivos. Tenemos la oportunidad de pelearla. El que entre va a dejar su máximo esfuerzo", agregó Orsanic, al que se le humedecieron los ojos cuando se estrechó en un fuerte abrazo con Berlocq. "No tenía palabras para describir a Leo y Charly por el partido que hicieron en el dobles, así que imagínense hoy (por ayer). Fue muy emocionante su entrega, su corazón. Cada vez que uno ve tal compromiso, tal entrega, que saca fuerzas de donde no hay y juega bien al tenis, es hermoso. Lo que hizo Charly es para que los más chicos aprendan que siempre hay que seguir intentando. Es un ejemplo. La energía que sentimos cuando entramos por última vez en la cancha (el público estuvo gritando sin interrupción durante el peloteo) fue emocionante. Poder vivir esto, más allá del resultado, es un premio", concluyó Orsanic.

Quien triunfe en la serie entre la Argentina e Italia se medirá en los cuartos de final, en abril, con Bélgica, que dio un batacazo en Frankfurt, superando 4-1 a Alemania. Las otras series del Grupo Mundial: Australia 4 vs. República Checa 1, Japón 1 vs. Francia 4, Serbia 4 vs. Rusia 0, Estados Unidos 5 vs. Suiza 0, Canadá 2 vs. Gran Bretaña 3 y Croacia 2 vs. España 3.