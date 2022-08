Pelotas y maquillaje vencido, los juguetes inseguros que sacaron de las góndolas

En el último mes, inspectores de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor retiraron de las góndolas de comercios de la región más de 1.200 juguetes por no contar con el sello de seguridad argentino. Muñecas, pelotas de gomas y maquillaje vencido fueron algunos de los elementos secuestrados.

La directora Provincial de Protección al Consumidor, Miriam Zurita, dijo que en función de las inspecciones que se realizaron desde mediados de julio a la fecha, se retiraron más de 1.200 productos de comercios de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Cutral Co y Plaza Huincul.

“Las familias se vuelcan a los comercios para comprar algo para hacer un regalo a los niños. En razón de que una de las premisas de Protección al Consumidor es justamente proteger también la salud de nuestros niños es que se hicieron estas inspecciones para controlar que todos los juguetes disponibles para la venta tengan el sello de seguridad argentino”, dijo Zurita en declaraciones a LU5.

En este sentido, explicó que deben contar con esa estampilla o sello que tiene que estar visiblemente en cajas o envoltorios de los juguetes y que, al haber detectado su ausencia, los inspectores los retiraron de la venta. “El sello indica que ese juguete atravesó todos los controles de seguridad y que está apto para que un niño pueda usarlo, ya sea porque las piezas no se desprenden fácilmente y no pueden dañar a un niño muy pequeño, o que las pinturas no sean toxicas”, explicó.

Dijo que detectaron este tipo de irregularidades en Cutral Co donde se retiraron “muchísimos juguetes” y hubo numerosas actas de infracción.

Recordó que esos comerciantes tendrán la posibilidad de realizar su descargo tras el inicio del proceso administrativo. Una vez que sea analizado en asesoría legal se aplicará la correspondiente sanción económica.

Zurita indicó que las infracciones realizadas fueron en relación a los artículos 5 y 6 de la ley de Defensa del Consumidor. “Entendemos que estos productos al no tener el sello de seguridad argentino que garantiza que es seguro y, además, en el caso de estar vencidas las pinturas para el rostro, estamos ante una presunta infracción ante el derecho del consumidor a la seguridad”, consideró la funcionaria.