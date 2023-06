PEÑALVA ESPINEL LUCRECIA AYLEN (Q.E.P.D.)

Falleció en Neuquén el 18 de junio de 2023 a la edad de 42 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en sala "C" de calle Alderete 224, serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO CALF.