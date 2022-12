"Fue una investigación que comenzó en marzo y finalizó hoy (por aquel 3/12/20) con los allanamientos, donde la Policía Federal investigó el tema del narcotráfico y nosotros la corrupción policial", había resaltado el comisario general Miguel Jara, Superintendente de Investigaciones de la Policía del Neuquén, y se había mostrado apenado porque personas de la fuerza se vieron involucrados en estos delitos.

narcopolicías caritas (De izquierda a derecha) comisario Miguel Ángel Muñoz, "Taka" o "Takajara"; oficial p. Christian Damián Navarro, "Sangre/Tripa/el compañero de Alta Barda"; oficial p. Pablo Ángel García Saldías, "Van Damme"; y sargento Gustavo Samuel Ortega, "Colibrí".

Tras un largo devenir judicial, en septiembre pasado, comenzó el juicio contra todos los acusados. Además de Omar Asef, la lista seguía con su hijo Yamil Asef, Braian Aarón Catalán, Mariano Alejandro Carrizo, Juan Ignacio de Gennaro y Ailia Del Carmen Rodríguez Rubilar y por los policías provinciales Miguel Ángel Muñoz (ex comisario a cargo de la Comisaría 18), Gustavo Samuel Ortega (ex sargento de esa dependencia) y Christian Damián Navarro y Pablo Ángel García Saldías (ex oficiales principales de la Dirección Antinarcóticos y del Departamento de Delitos contra la Propiedad, respectivamente). Luego, en el transcurso de la causa se sumaron otros detenidos.

De acuerdo a la teoría del caso, la organización comercializó estupefacientes en la zona sur de Neuquén capital al menos entre el 24 de junio de 2019 y el 3 de diciembre de 2020, cuando fueron detenidos y procesados. Ese día se secuestró casi un kilo de cocaína, ya fraccionado para su venta, más de 500 mil pesos en efectivo, varios vehículos, armas de fuego, balanzas de precisión y otros elementos de interés para la causa.

Omar Asef llegó a juicio como organizador del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de comercialización y tenencia con fines de comercialización agravadas por haber intervenido en los hechos tres o más personas organizadas para cometerlos y por haber sido cometidos por funcionarios públicos encargados de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley. Las restantes diez personas están acusadas en calidad de coautoras de los mismos delitos.

Un total de cinco bocas de expendio fueron detectadas durante la investigación: en calle Tierra del Fuego al 1200, Santa Teresa al 1700, Echeverría, Mitre y Linares, y Pasaje Currilipi al 100.

Asimismo, Omar y Yamil Asef y Braian Catalán están imputados como coautores del delito de tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal; mientras que los policias Muñoz, Saldías, Navarro y Ortega deben responder por haber faltado a la obligación de su cargo, dejando de promover la persecución y represión de los delincuentes.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervino en juicio el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR); por los acusados, fueron varios los defensores y el tribunal estuvo integrado por los magistrados Simón Bracco, Alejandro Cabral y Marcos Aguerrido.

Las declaraciones del ex comisario Muñoz y del Turco Asef

“Soy culpable de alguna de las conductas señaladas por las que pido disculpas a mi familia, a mis padres, a mi esposa y a mis hijos. También quiero pedir disculpas a la institución policial y a la sociedad en general”, sostuvo Muñoz en su declaración ante el tribunal y agregó: “Antes de equivocarme tenía un legajo intachable, sin antecedentes delictuales”.

Al comienzo, hizo mención a su relación con el ex policia "El Turco" Asef, a quein conoció cuando trabajaba en la Comisaría Primera y que compartieron seis meses cuando "él era buen policía". "Me equivoqué y entablé una relación con Asef, que comenzó como una relación de mero informante, y luego mutó a ser yo quien le pedía dinero porque tenía problemas económicos”, manifestó.

“Me hago cargo de no haber perseguido y denunciado a Asef, me hago cargo de haberle brindado información por dinero a veces”, puntualizó y negó haberle dado armas.

Por su parte, Asef expresó: “Sinceramente estoy escuchando lo que están diciendo sobre mí, sobre mi gente; parezco como si yo fuera el Chapo Guzmán, un jefe de una asociación ilícita tremenda en movimiento de gente, de datos, de policía, como si yo mandara a los policías”. Y agregó: “Yo no soy trigo limpio, vendía un poco de cocaína”.

Al respecto indicó que "los policías no es que eran empleados míos, sino que yo era informante de ellos. Como yo fui policía muchos años, a varios de ellos los conocía, no a todos; hay uno que no sé quién es” y luego agregó: “Me quise hacer como jefe de una banda, me junté dos o tres chicos como para vender cocaína un poco para que me saquen mi venta, para vender unos gramos nada más; no es para tanto, usted señor me hace ver como el Chapo Guzmán”.

Sentencias para casi todos los involucrados

Finalmente tras varias jornadas de juicio, el pasado 22 de diciembre se conoció el fallo del Tribunal Oral Federal para la banda de los narcopolicías. De esta manera, las condenas fueron las siguientes:

Miguel Ángel Muñoz (ex comisario), condenado a 7 años y 6 meses de prisión efectiva (partícipe necesario) Christian Damián Navarro (ex sargento), condenado a 7 años y 6 meses de prisión efectiva (partícipe necesario) Pablo Ángel García Saldías(ex oficial), condenado a 7 años de prisión efectiva (partícipe necesario) Andrés Omar "Turco" Asef, condenado a 8 años y 6 meses de prisión efectiva (líder, organizador) Braian Aaron Catalán, condenado a 7 años y 3 meses de prisión efectiva (coautor) Nicolás Gelves, condenado a 4 años y 3 meses de prisión efectiva (coautor) Cristian Gelves, condenado a 3 años de prisión en suspenso (partícipe secundario) Mariano Carrizo, condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional (partícipe secundario) Juan Ignacio De Gennaro, condenado a 3 años de efectivo cumplimiento (partícipe secundario) y declararlo reincidente Ailia Del Carmen Rodríguez Rubilar, condenada a 4 años y 3 meses de prisión (partícipe secundaria) Vanesa Viviana Suárez, condenada a 4 años y 3 meses de prisión efectiva (coautora) Tatiana Belén Cañete, condenada a 4 años de prisión efectiva (coautora)

Luego se resolvió absolver a Samuel Gustavo Ortega (ex oficial), Yamil Asef (hijo), Walter Gacitúa, María Eugenia Aguilante y Margarita Alejandra Utkov.

También se dispuso la inmediata libertad de Carrizo, Cristian Gelves y Yamil Asef; mientras que se ordenó a la Dirección General del Servicio Penitenciario Federal, y al Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa la permanencia de los detenidos Muñoz, García Saldías, Navarro y Omar Asef en el establecimiento penitenciario V de Senillosa. Los fundamentos de la sentencia se leerán el 24 de febrero de 2023.