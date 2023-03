Perdió el anillo de casado, lo busca desesperado y pide ayuda

“Para colmo no la tengo grabada porque nunca la llevamos, con lo cuál no está mi nombre ni la fecha del casamiento, que fue hace un año y medio”, explica este vendedor de clavos que deja su teléfono por si alguien encuentra la preciada pieza: 2994287403.

Seguidamente explica en qué circunstancia extravió el caro objeto. "Fui a vender por las ferreterías, recuerdo que me molestaba en un momento, me lo saqué en una de esas cosas que uno hace por inercia y chau...", cuenta bajoneado.

Carlos llevaba el anillo en la mano izquierda y desde que se percató que le faltaba, comenzó una búsqueda desesperada. "Volví a las ferreterias, a los corralones, anduve por las calles que transité para ver si por una de esas casualidades aparecía... Estuve mandando a las radios, me contacté con ustedes -por LMC- pero hasta ahora no me llamó nadie", indicó casi resignado.

image.png

Se amarga más cuando recuerda que "era un regalo de mi hermana, el regalo de bodas, para mí mujer y para mí".

No obstante, apela a la solidaridad y no pierde del todo las esperanzas "siempre hay gente buena...".

Linda historia de amor

Carlos es oriundo de Cipo y Belén porteña. "Nos conocimos en La Angostura y se vino a Cipolletti conmigo. Le encanta, es mucho más tranquilo que Buenos Aires. Somos felices juntos en la Chacra", explica el hombre.

Aún no tienen hijos y por lo pronto "nos dedicamos a los sobrinos".

Ella también está preocupada por lo del anillo, aunque hay momentos que para descomprimir lo "gasta" y chicanea... "Sí al principio era todo angustia, bronca e impotencia. Después ya me hacía bromas y deliraba con el chiste fácil".

¡Ayudemos a Carlos!