Perdió el control de su auto, lo incrustó en un paredón y huyó

Un auto fue encontrado chocado e incrustado en el paredón de un predio de canchas de fútbol en Cutral Co y su conductor brilla por su ausencia. Ahora, la Policía guía sus averiguaciones en base a la documentación que encontraron dentro y testimonios de vecinos.

Varios de ellos se acercaron rápidamente con el fin de asistir al conductor en caso de que se encontrara herido, pero lo cierto es que el auto estaba vacío. Algunos afirmaron ver a un hombre de bermuda que se alejaba corriendo del sector, por lo que se sospecha que sería él.

Convocada por los vecinos, la Policía arribó al lugar pasada la medianoche y se encontró con el vehículo en estado de abandono, con toda su trompa incrustada en el muro de ladrillo y cemento. Aunque la construcción cedió en el lugar del impacto, no se desmoronó el resto de la pared, lo que sin dudas podría haber lastimado gravemente al conductor.

Aunque por el momento no se logró establecer exactamente quién manejaba el Gol, Mazzone confió que dentro del auto encontraron documentación del titular del vehículo. Lo que ahora resta establecer es si se trata de quien aún tenía posesión del auto y lo usaba esa noche, ya que sostuvo que en muchos casos los propietarios no realizan la transferencia al vender sus rodados. Esto busca ser corroborado con cámaras de vigilancia de la zona y testimonios de vecinos.

Al menos sí se pudo corroborar que el auto no presentaba pedidos de secuestro ni ninguna otra irregularidad, por lo que al menos en principio no se lo vincula a hechos delictivos. En este sentido, no sería errado estimar que el conductor posiblemente manejaba borracho y huyó del lugar para evitar ser multado.