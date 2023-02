Perdió su casa de barro en un incendio y sus vecinos lo ayudan con una colecta

Desolación, tristeza y cenizas. Gabriel Moreno dice no tener consuelo, pero es optimista. El artesano neuquino, más conocido como “Tango”, perdió su casa el lunes por la madrugada cuando un incendio devoró la construcción de barro que levantó junto a su familia, hace una década, en el barrio Nueva España de Centenario.

“Tenía el taller y una biblioteca. Estamos limpiando el lugar porque no quedó nada y no quiero que mis hijos vean esto como quedó. Es muy fuerte. Por suerte, no estábamos en el lugar cuando pasó el incendio”, contó el artesano a LM Neuquén, quien junto a otro vecino estaba en el terreno limpiando los restos de la casa, que quedó en las cenizas.