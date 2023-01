Perdió todo en un incendio e iniciaron una colecta para ayudarlo

Gentileza Cutral Co al Instante

Un vecino de Cutral Co perdió todo producto de un incendio que se registró en su casa. Allegados iniciaron una colecta solidaria para ayudarlo a levantar de nuevo su hogar.

“Las pérdidas fueron totales. Además, se incendiaron dos vehículos que estaban bajo la cabaña porque esta se derrumbó sobre ello. También debemos lamentar la pérdida de dos mascotas (perros), que ya los encontramos”, informó Darío Campos, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios local, al portal Cutral Co al Instante.

Campos, explicó que la casa no estaba sobre la medianera, por lo que las viviendas linderas no sufrieron daños, pero si una de ellas calentamiento por la alta temperatura. “Fueron cinco dotaciones las que trabajaron de los cuarteles de Cutral Co y Plaza Huincul en el incendio. Las llamas estaban generalizadas en toda la edificación cuando llegamos”, precisó.

Debido al estado de nerviosismo del propietario de la casa al ver lo que ocurría tuvo que ser trasladado al hospital local para que lo atendieran personal médico. En tanto, el tránsito vehicular en toda la zona del barrio fue cortado para que el personal de bomberos trabajará y no poner en peligro a quienes circularan por el sector.

Una vez que el hombre fue dado de alta, unos vecinos lo alojaron en su casa , ya que no tenía donde ir. Pero esto no fue lo único, sino que iniciaron una colecta solidaria para ayudarlo a reconstruir su hogar.

Informaron que para quienes deseen colaborar donando dinero, pueden hacerlo al CBU 0000003100025874876085. Además, se precisó que el vecino perdió todo su dinero y documentación, por lo que apelan a aquellas personas que puedan colaborar con ropa y calzado también, debido a que había quedado solo con lo puesto.