“Me fui al río con mi bebé y me llamó un chico diciéndome que tenía mi billetera, que la había encontrado tirada y que me la quería devolver”, relató Mabel, quien aseguró que no podía salir del asombro de la situación.

Tras devolverle la billetera, la mujer les ofreció una recompensa, aunque los chicos le aseguraron que no "esperaban nada a cambio". Por otro lado, Mabel contó que el dinero que tenía lo había juntado con varios días de trabajo y explicó que sale a repartir cosas junto a su bebé.

