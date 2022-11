Peressini acusó a Ruiz de tener un Gobierno de "catarsis"

Andrés Peressini quiere seguir teniendo partido propio. Andrés Peressini quiere seguir teniendo partido propio.

"Desde su presentación, con estos mismos argumentos venimos trabajando en la construcción de consensos necesarios para lograr la mayoría en comisión y en la cámara y finalmente aprobar la ampliación del ejido. Algo que la actual gestión de la Intendenta Gloria Ruiz, caracterizada por la catarsis y la falta de diálogo, ignora por completo. Sin consensos no hay crecimiento ni fortalecimiento de la democracia. Es un principio rector muy alejado del estilo de gestión actual que prefiere la crítica fácil, la falacia y el ataque mediático para lograr sus objetivos partidarios", dispararon los diputados de SIEMPRE.

Peressini y Bonotti aseguraron que Ruiz "no" presentó ni un solo proyecto de ley en la Legislatura para extender el ejido, ni tampoco para mejorar la coparticipación o para una reparación histórica. "Muy por el contrario, el único proyecto presentado en las últimas semanas es un proyecto de endeudamiento en moneda extranjera (dólares) para comprar maquinaria que, en nuestra gestión de gobierno bien pudimos resolver con bancos nacionales y en nuestra propia moneda, el peso argentino", afirmaron.

Los festejos de Ruiz y Peressini en las elecciones municipales de Plottier. El diputado Andrés Peressini en tiempos que festeja el triunfo municipal de Gloria Ruiz.

"Creemos que es importante comunicar adecuadamente a la sociedad los hechos ocurridos en la última sesión legislativa: un diputado que no es autor de nuestro proyecto, solicitó el tratamiento sobre tablas del mismo y a pesar de los votos positivos del bloque y de otros espacios políticos, no fueron suficientes para su tratamiento que, por otro lado, consideramos debe realizarse con tiempo, seriamente y con aportes en comisiones para posteriormente pasar a recinto", explicaron los diputados quienes concluyeron contra Ruiz: "Esta maniobra deja expuesta la forma de gobierno de la actual gestión: sin propuesta, sin contenido, sin consenso, diálogo ni debates. No se gobierna desde las redes sociales, ni con la catarsis en medios de comunicación, sino con propuestas serias, con planificación estratégica y con el diálogo como bandera".