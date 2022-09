Tras el acuerdo oficializado entre la lista Azul, que representa el oficialismo dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y la Azul y Blanca, liderada por los referentes petroleros, el ex senador Guillermo Pereyra aseguró que Rolando Figueroa ya le manifestó su intención de no participar en las elecciones internas del partido para postularse por otro sello en las generales y lo acorraló: "Si es afiliado, juega dentro del partido, y si no, no puede nunca más volver".

"En ningún momento hablamos de candidaturas, no hay que repartir candidaturas si no hay un proyecto trabajarlo", sostuvo. Meses atrás, la lista Azul y Blanca había comenzado a posicionar al actual secretario general del sindicato, Marcelo Rucci, como su competidor para una posible interna a la gobernación.

"Tenemos un proyecto de la agrupación Azul y Blanca y lo pusimos en oferta para discutirlo con estos dos sectores, con Rolando Figueroa y también con la agrupación Azul que lidera el compañero Jorge Sapag. Al quedar en el camino Rolando Figueroa que va a ir por afuera, seguimos adelante porque esto no se puede parar y seguimos buscando el consenso entre el proyecto que ellos tienen y el que tenemos nosotros", afirmó el ex senador.

En diálogo con la emisora, confirmó que mantuvo conversaciones con todos los compañeros de su partido, y aclaró que el propio Figueroa le manifestó que no va a participar de las elecciones internas, previstas para noviembre, y que por el contrario se considera "el candidato", por lo que va a apuntar a participar de las elecciones generales de 2023 con la aspiración de convertirse en gobernador a través de otro sello político.

Pereyra criticó con dureza al ex vicegobernador. "Me lo ha manifestado a mí que no quiere participar de la interna y quiere ir por afuera; es un derecho de que él tiene pero para ese derecho debería renunciar a su cargo de diputado de la Nación porque él está por el Movimiento Popular Neuquino", disparó.

"A mí me lo manifestó porque yo venía hablando con él como con todos los compañeros del Movimiento Popular Neuquino, podemos compartir o no compartir ideas para buscar el consenso para una provincia mejor y para el aprovechamiento de una riqueza que tenemos que son los no convencionales. No podemos dejar de discutir lo que queremos para la provincia", afirmó.

Y fue más allá: "Si es afiliado, juega dentro del partido, y si no, no puede nunca más volver. Alguna cosa tenemos que hacer para que, si se fueron, no puedan nunca más volver o que pase un tiempo hasta que puedan volver", dijo en referencia a crear algún mecanismo para evitar especulaciones por parte de los candidatos que prefieren saltear las internas.

Según detalló, "nuestro movimiento es democráticos y todos los cargos absolutamente se dirimen en internas, incluso los de la dirigencia escolar". Por eso, destacó el proceso de elecciones internas y abiertas del partido, que definirán los candidatos a gobernador, vice, diputados provinciales e intendentes, a excepción de algunas localidades, como Plaza Huincul, que prevé adelantar sus elecciones.

Para Pereyra, el objetivo a largo plazo es "desembocar en una provincia que tiene que crecer para solucionar por el problema más grande que tiene que es la vivienda, que la gente está desesperada, hay que ayudar a la gente y estamos en condiciones porque está creciendo la actividad de hidrocarburos". El ex senador agregó: "Tenemos el desarrollo del turismo con éxito extraordinario y esas fuentes de ingresos tienen que ir destinadas a la gente en la construcción de viviendas. Tenemos la posibilidad de ayudar a la gente a que se construya su vivienda para no darles lotes con servicios y que se construyan villorios".