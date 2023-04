Pereyra apuntó a la conducción del MPN para que "se hagan cargo" de la derrota

“No echemos culpas a otros cuando realmente del corazón mismo del Movimiento Popular Neuquino, de la lista Azul, no dejaron participar a Rolando Figueroa”, dijo Pereyra a través de una entrevista radial. “A quien le quepa el sallo que se lo ponga, son las que tienen que dar explicaciones partidarias por qué no lo hicieron. Así que esto lo digo con todas las letras”, apuntó.

Sostuvo que, de ahora en adelante hay que hacer un nuevo armado, que “muchos tenemos que dar un paso al costado para que venga la nueva gente, la juventud , los que tienen interés en participar y no se les abren las puertas” y advirtió: “En nuestro partido, el Movimiento Popular Neuquino, no digo que hay culpables, pero hay responsables y tienen que hacerse cargo”.

Recordó que desde el sector Azul y Blanco se trabajó para que fueran las tres líneas (con el sector Violeta) en acuerdo para la conducción partidaria y después lo mismo para las elecciones a cargos electivos. “Y no lo dejaron entrar a Rolando Figueroa y nosotros proponíamos las tres partes y las tres líneas, las tres fuerzas políticas que componíamos el movimiento”, indicó.

Señaló que fue una “tozudez” no dejar participar a alguien que estaba midiendo bien y que podía alcanzar el 50% de los votos en una elección general. “No hubo éxito en estas negociaciones y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Dejamos afuera a Rolando Figueroa y hoy no podemos lamentar una derrota si no decimos que quien conduce la lista Azul no quiso que Rolando Figueroa fuese candidato”, dijo.

El dirigente petrolero agregó: “Hay que decir las cosas con claridad y no querer echarle la culpa a otro que no traccionó, que San Martín de los Andes ganó el intendente pero no traccionó los votos para el MPN. Que en la capital neuquina se quiere responsabilizar a Mariano Gaido por lo mismo. No, no es Mariano Gaido. Acá la responsabilidad es la conducción partidaria. Ahora hay que hacer un reacomodamiento de personas que quieren participar y abrirles las puertas para que puedan entrar y podamos cambiar esta forma de conducir el partido”.