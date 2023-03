Pereyra contra Figueroa: "Hizo un rejunte para ganarle al MPN, así estamos"

"Rolo no puede encontrar el norte, como quien dice la brújula, porque está con uno y se abraza, está con el otro, hace un rejunte que no sabe qué va a hacer con ese rejunte. Y si así quiere gobernar Neuquén, estamos muy mal todos", consideró el sindicalista en una entrevista con la radio LU5.

Dijo que la moratoria va a hacer colapsar el sistema a la vez que propuso que se destine al pago de jubilaciones el Impuesto a las Ganancias que se les descuenta a los trabajadores, además de generalizar ese tributo a todos los ámbitos, incluso el de los jueces, que se resisten a pagar.

Sin solución de continuidad, el sindicalista derivó la conversación en críticas a Figueroa. Empezó cuestionando el rol del candidato en el Congreso, al que llegó por el MPN hace dos años, tras vencer en la interna al oficialismo partidario encarnado por la Lista Azul.

"Me extraña la posición de Rolo Figueroa, si no sabe que no se siente a votar", espetó el ex secretario general del Sindicato Petrolero. "Hay que estudiar los temas. Hay falta de conocimiento, a Rolando le pasó esto", le siguió pegando al enemigo público número del MPN de cara a los comicios para los que los candidatos ya están en campaña hace rato.

Las críticas a Figueroa siguieron: "Cuando fue vicegobernador no llevaba un mes y ya estaba diciendo que iba a ser el próximo gobernador. Y cuando asumió como diputado nacional se lanzó como candidato a gobernador, entonces, no se sienta en una banca para representar al pueblo, se sienta para que le sirva de trampolín para llegar a lo que ellos están proponiendo", hilvanó el dirigente petrolero.

"Son proyectos personales. Cuando uno está en la política, los proyectos tienen que ser colectivos", remató.