Pereyra dijo que Alberto Fernández tiene "la manzana rodeada" y que "no conduce el país"

El sindicalista petrolero Guillermo Pereyra consideró que el país está sin rumbo y que hasta que no se encauce la crisis política no hay chances de mejorar la administración de la economía. El presidente de la Confederación de Trabajadores de la Energía consideró que hay un vacío de poder en la política nacional luego de reunirse con el ministro de Economía, Sergio Massa , y la secretaria de Energía, Flavia Rodón , para plantear la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios.

"No se va a solucionar el tema económico mientras no se solucione el problema político, nuestro país está falto de conducción, no tiene un presidente que conduzca el país, le han rodeado la manzana y no lo dejan gobernar, creo que la situación es grave", esgrimió Pereyra en una entrevista con la radio LU5.