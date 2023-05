Perilli en Cipolletti: "Nuestro objetivo es transitar lejos del descenso"

“Nuestro objetivo sigue siendo el de transitar la temporada lejos del descenso”, sostuvo Domingo Perilli, el mánager deportivo del 2023 en medio de una tormenta casi perfecta que el domingo tiene pronóstico complejo en el Roberto Carminatti contra Olimpo, líder y candidatazo en la zona 1.

“Hay que tener paciencia con los proyectos y yo soy un defensor de eso. Pero las reglas de juego las conocemos todos. Ojalá el equipo sume en estos próximos partidos para encontrar tranquilidad. En nuestra tabla lógica, 3 puntos más en este momento serían de gran alivio”, se sinceró el ex entrenador.

Molestos con los resultados

Con Marcelo Bastías y Del Río en la cabecera de un salón despoblado de hinchas y apenas con un grupo de medios de comunicación, la dirigencia no disimuló su preocupación por el mal presente. “Por supuesto que los resultados me preocupan. En lo personal me da tranquilidad el grupo de trabajo que se ha armado, pero esto depende mucho de los resultados”, reconoció Bastías, el titular de la subcomisión.

De los cuatro partidos como local que el equipo disputó hasta el momento, Sol de Mayo fue un punto de quiebre en la reconstrucción con el hincha. “Recaudamos 700 mil pesos menos que en los demás (Deportivo Otamendi, Liniers y Santamarina). La cuenta es muy fácil”, dijo el directivo.

Olimpo y luego una nueva salida a la cancha de Deportivo Otamendi serán determinante en el futuro inmediato a nivel deportivo, y en la continuidad del mismo cuerpo técnico. “Deseo que sumemos, porque doy fe que el trabajo está y es muy bueno. Hemos cosechado poco de todo eso, es la realidad”, cerró Perilli.

"No me gustó la renuncia del presidente"

Más allá que el dirigente resaltó el deseo porque el economista Roberto Rapazzo Cesio se recupere de su estado de salud, Marcelo Bastías no disimuló la molestia personal que siente por la renuncia a la presidencia del club.

“Entiendo que vive un momento con otras prioridades, pero también creo que pudo y debió haber continuado al frente de la Comisión Directiva. No estuve de acuerdo con su decisión y me molestó en lo personal”, expresó el comerciante, quien aceptó el reto de reamar todo el plantel profesional por pedido expreso del ex presidente, quien actualmente está en Buenos Aires con tratamiento médico.