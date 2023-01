Peronistas definen hoy, como enfrentar al MPN

Pablo cervi jorge taylor

En lo que respecta a la nomina para diputados provinciales, estaría encabezada por el radical, Cesar Gass, o por la dirigente del PRO Carolina Rambeaud y en tercer lugar iría un dirigente, hombre o mujer, de la Coalición Cívica-ARI. Se debatía este fin de semana el perfil de la persona que debiera encabezar la lista de diputados provinciales.

El radicalismo, o una parte de él, hacia fuerza por imponer a Gass; mientras los asesores hacían ver a “la dirigencia política” la necesidad de aggiornar los primeros lugares con la propuesta de cambio que Cervi y Taylor vienen pregonando en sus campañas. Capitulo a parte las discusiones sobre la candidatura a intendente de JXC, se sabe que va a ser mujer y que tiene el apoyo de los dirigentes nacionales que integran la coalición. Lo darían a conocer la primera semana de febrero.

Oscar y Darío, por Ramón

En el peronismo neuquino las últimas jornadas fueron al todo o nada. Todo se dirimirá este domingo a las 13:30, en el Congreso Provincial que sesionará en el salón del Club Tiro Federal de Zapala. Allí acudirán los 78 congresales de toda la provincia que integran el máximo organismo del peronismo neuquino. Debatirán sobre el futuro del partido de cara a las elecciones provinciales del 16 de abril y se analizaran las opciones que los justicialistas tienen a mano de cara a dicho proceso eleccionario. Las decisiones que se tomen deberán contar con el apoyo de los 2/3 de los congresales presentes.

La reunión de los peronistas será una bisagra para el proceso electoral que se avecina en Neuquén. Los Justicialistas llegan a Zapala con los tironeos lógicos que se presentan cada vez que hay que tomar decisiones trascendentales en medio de los inicios de una campaña electoral y a un poco mas de dos semanas, el 10 de febrero, de presentar las listas de candidatos ante la Justicia Electoral Provincial.

sede PJ peronismo neuquen

Teléfonos que ya no responden

Se sabe que el candidato a gobernador, Rolando Figueroa, pugnó por el apoyo peronista hasta las ultimas horas del sábado. Que intentó comunicarse con ministros del gobierno nacional, Wado De Pedro por citar uno, y que incluso el pedido de clemencia habría llegado a los propios oídos de la máxima referente del kirchnerismo, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La orden que bajo fue escueta y contundente: “no den bola, nuestro candidato es Ramon Rioseco”.

Juega fuerte el kirchnerismo y el peronismo neuquino este domingo durante el Congreso Justicialista en Zapala. Se sabe que, hasta la noche misma del sábado, el senador nacional, Oscar Parrilli; y el presidente del Consejo Provincial, Darío Martínez, trabajaron afanosamente para lograr los votos necesarios para sacar el respaldo hacia la candidatura a gobernador del cutralquense, Ramón Solano Rioseco. El cuerpo integrado por 78 congresales se referencia en Parrilli, Martínez, Javier Bertoldi, presidente del cuerpo; Marcelo Zuñiga, presidente del Consejo Justicialista de Neuquén capital; la referente de La Cámpora y diputada provincial, Ayelén Gutiérrez; y el Concejal de San Martín de los Andes, Martín Rodríguez. Del ánimo de este sexteto dependía el apoyo a Rioseco.

SFP Conferencia Rioseco candidato (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

Del conteo que se realizaba la noche del sábado se podía prever que, con algunos matices y críticas, los congresales votarían en favor de la fórmula Ramón Rioseco, Gobernador; Tanya Bertoldi, vicegobernadora. Se confirmaría así lo anticipado en esta columna hace varios meses atrás, relativizado hasta por los propios protagonistas.

Se confirmaría también la irrupción en la política provincial de Darío Martínez, quien encabezaría la lista de candidatos a diputados provinciales del PJ, secundado por la actual legisladora, Lorena Parrilli.

Las altas y bajas de Ramon

De no mediar fenómenos paranormales, Ramon Rioseco el domingo por la tarde sería proclamado candidato a gobernador por el peronismo. Los congresales también habilitarán que listas colectoras de otros partidos lleven a la fórmula peronista provincial y también bloquearían cualquier posibilidad de que afiliados o afiliadas del PJ vayan en otras colectoras que no sea la principal aprobada por el PJ. De acuerdo a los datos recabados durante la tarde noche del sábado, Rioseco se estaría asegurando listas colectoras a Diputado provincial de Kolina, con Carlos Vivero a la cabeza; el Movimiento Libres del Sur que llevará en primer lugar a Mercedes Lamarca; y Unidad Popular, cuyo primer candidato será el dirigente estatal, Julio Fuentes.

Por su parte Rioseco le comunicó formalmente a su ex candidato a Intendente, Juan Peláez, que prescindía de sus servicios por no haber cumplido los acuerdos básicos. “Este chico se tiró abiertamente sobre la derecha macrista, nosotros somos otra cosa, vamos por un espacio más amplio y popular”, se lo escucho decir a José, hermano de Ramón, cuando Peláez promocionaba su postulación mediante un video junto al ex MPN, Figueroa. De acuerdo a los ánimos que venían desde Cutral Co, la suerte de Peláez estaba echada.

AM Juan Pelaez (2).jpg Agustin Martinez

Rioseco y peronismo trabajan en el perfil de quien llevara las riendas de la campaña en Neuquén capital. La búsqueda esta orientada a una mujer, militante, combativa y sin nexos con el MPN. El nombre también podría surgir durante o después del congreso de Zapala.

Cambio de escudería y de color

Con respecto a Pelaez se supo que los asesores de imagen de Figueroa habrían aconsejado que cambiara los colores que identificarán a su escudería capitalina. “Tiene que dar muestras de neuquinizarse y para ello tiene que cambiar los colores de JXC por los azules y naranjas que representan a la formula provincial”, dicen que le aconsejaron al candidato a gobernador del partido Comunidad.

Pierde Pelaéz el apoyo de la colectora que había comprometido Rioseco, y al parecer perdería también los colores con los cuales identifico su campaña a intendente hasta estos días.

Eguia, el Libertario que avanza

Por el lado de las demás fuerzas políticas y sus candidatos, el libertario Carlos Eguia continua con su armado provincial, levantándole la mano a cada uno de sus candidatos a intendete con lso que competirá en la mayoría de las ciudades de la provincia. Eguia trabaja a destajo en lo territorial sin dejar nada librado al azar teniendo como su próxima gran apuesta una visita de Javier Milei al sur neuquino durante alguna semana de febrero.

Bigote va

Jorge Sobisch y su postulación a gobernador, sigue siendo una de las incógnitas a resolver. “El escenario es más que propicio para que Jorge se presente, es una competencia de final abierto y él con el sello de Cambiemos suma puntos que le quitaría no solo a JXC y a Figueroa, también al MPN”, se sinceraba uno de los profesionales que asiste a “bigote” en los detalles de una campaña que parece inminente pero que aún no se cuenta con fecha de largada.

En el MPN la cuestión parece mas resuelta. Con todos los candidatos lanzados y trabajando en territorio Koopmann consolida su trabajo político como máximo referente provincial de la campaña proselitista en marcha. La semana que finalizó alterno sus horas de candidato con la de gobernador, tuvo que reemplazar a Omar Gutiérrez en el cargo por su viaje a la Feria Internacional de Turismo en España, junto a los intendentes de San Martín de los andes, Carlos Saloniti; de Las Ovejas, Vicente Godoy, y la presidenta de NeuquenTur, Marisa Focarazzo.

Jorge Sobisch candidato -VALIDA 1200-

Las apuestas de Marcos

Jugó fuerte Koopmann durante su estancia en la gobernación al exigirle a los grande spartidos nacionales trabajar por un Fondo de Reparación Histórica para la provincia y al dejar en claro que con la nueva Ley de Compre Neuquino, se exigirá a las grandes empresas que operan en Vaca Muerta y otras actividades que “como mínimo el 70% de los empleos generados sean ocupados por residentes neuquinos”.

Otros datos que surgieron durante la semana y que son mas que importante para el futuro es la aprobación de los protocolos del Procedimiento de Consulta Previa Libre e Informada que incluye a todas las comunidades mapuches reconocidas. El decreto fue firmado por el gobernador, Gutiérrez, antes de su viaje a España y llevó tranquilidad al sector petrolero debido a que Vaca Muerta es la zona de mayor numero de litigios y la Consulta Previa vendría a ordenar las formas y modos de los reclamos.

koopmann pymes compre neuquino

Avanza enero y la política sigue demostrando que es el arte de lo posible. Qu hay muchos que hacen un culto de ella y que otros han aprendido muy poco en el arte de la construcción. Como lo hemos dicho en varias oportunidades nos encaminamos a uno de los procesos políticos más importantes de las ultimas décadas. Proceso que seguirá avanzando en el tiempo y en la medida que transcurra continuará brindando sorpresas.