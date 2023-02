Persecución y muerte: familiares de Cárdenas piden que no archiven la causa

Familiares de Emanuel Cárdenas, el joven de 20 años que murió el 21 de diciembre del año pasado en el marco de una persecución policial, piden que no se cierre la causa y que se esclarezca el hecho. Aseguran que la fiscalía no está trabajando en el caso y anunciaron que este viernes se movilizarán hacia la Ciudad Judicial para exigir respuestas. "Si me tengo que encadenar, lo voy a hacer", sostuvo Emiliano, padre de la víctima.

Familiares y amigos de Emanuel Cárdenas se movilizarán este viernes, a las 9:30, hacia la fiscalía para pedir Justicia y exigir que no se cierre la causa.

emanuel cardenas.jpg

Según declaró el joven que manejaba el Gol, en las horas previas a la persecución, él y Cárdenas habían estado en el río bebiendo. Alrededor de las 8, emprendieron el regreso a sus domicilios y en el camino los policías los interceptaron. Pero como el conductor, de 26 años, iba alcoholizado y no contaba con licencia, quisieron escapar para evitar la multa y el secuestro del auto.

El padre de la víctima asegura que el auto tiene un disparo y que en la fiscalía desconocían este hecho. "Nuestro abogado fue a la fiscalía y la secretaria de (la fiscal María Eugenia) Titanti le dio a entender que se está por archivar porque no tenemos pruebas. El abogado le dijo que había un disparo y ella le dijo que no. Tuvo que llevar el expediente y ahí vio que efectivamente había un disparo, no se habían dado cuenta supuestamente. Ni siquiera vieron el expediente, no lo están trabajando, no le dan una audiencia a nuestro abogado, no les interesa", se quejó Emiliano Cárdenas.

"Queremos que se esclarezca lo que ocurrió y limpiar la imagen de mi hijo, porque no era como dijeron en un principio. No había robado, no había matado nadie. Tenía miedo, por eso escapó", agregó el hombre, quien cree que "no se quiere investigar porque es un caso contra la Policía".