Pescados y muñecos: la barda neuquina se convirtió en centro de rituales

Vecinos y deportistas disfrutan de la barda de la ciudad de Neuquén denunciaron que este lugar se ha convertido en un centro de rituales donde encuentran todo tipo de “trabajos” y materiales extraños . Pese a que han intentado hacer la denuncia, no encuentran respuestas porque en el lugar no hay cámaras de seguridad, por lo que no pueden identificar a los responsables.

Rituales en la barda de Neuquén.jpg

Al ver las condiciones en que se encontraba el lugar, muchos temieron retirar los objetos. “Tenemos miedo de que estos sean trabajos para hacerle mal a alguna persona. Uno cree en Dios, pero esto no tiene explicación”, observó.

Héctor y su compañero fueron hasta el tanque de agua que hay cerca y se subieron para ver con detalle y desde la altura, qué habían hecho en el lugar. “Se veían algunas letras y formas extrañas, todo formado con piedras. También había como fogatas, con algunas cosas que parecían huesos, no sé si serán de animales o qué”, detalló.

El hombre explicó que en el lugar no hay cámaras de seguridad y la luz es escasa, por eso no pueden saber quiénes son las personas que se acercan al lugar y la Policía no toma las denuncias porque no hay a quién buscar.

Rituales en la barda neuquina.mp4

“En una oportunidad los vecinos encontraron pescados podridos a medio enterrar y arena que claramente no es la misma de la barda. Era tierra que vinieron y tiraron acá para enterrar los pescados”, señaló.

Ante esta complicada situación, aseguró que en la zona hay poco recorrido policial. “Si hubiera más patrullajes la gente no tendría todo el tiempo del mundo para hacer las cosas que viene a hacer. Acá encontramos de todo. Es todo muy preocupante”, aseguró.