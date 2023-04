Pese al planteo de nulidad de la defensa, comenzó el jury contra el juez Villegas

Su colega Ramón Acosta agregó: "La denunciante hace la denuncia que acompaña el informe del doctor Sartorio, y de ahi se dictan las demás medidas. Es una prueba falsa que fue incorporada indebidamente al proceso, por ello pedimos la nulidad absoluta del proceso".

A su turno, el fiscal jefe Pablo Vignaroli, que lleva adelante la acusación en el jurado de enjuiciamiento, detalló que es cierto que Sartorio manifestó desconocer la firma en ese informe, pero que no hizo ninguna denuncia, aunque el Ministerio Público Fiscal "inició una investigación de oficio". "Se le solicito al doctor que concurra a la fiscalía a los efectos para llevar adelante una plana y poder hacer una pericia caligráfica", detalló el fiscal.

De esta manera, el fiscal no negó que el desconocimiento, pero afirmó que "eso no puede teñir de duda el resto de los informes médicos ofrecidos como prueba, ya que no es la única evidencia para acreditar las dolencias físicas de la denunciante". En todo caso, el fiscal indicó que comparte el no incorporar esa prueba al debate, pero pidió que se rechace el pedido de nulidad absoluta.

Tras un breve cuarto intermedio para deliberar, el jurado de enjuiciamiento (conformado por los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Evaldo Moya, Alfredo Elosú Larumbe, Germán Busamia, la diputada provincial María Laura Du Plessis (MPN) y su par Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos), y los abogados Nicolás Lupetrone y Simón Julio César Hadad) rechazó el pedido de la defensa, ya que "el basamento de la acusación no sólo se basa en este certificado médico, sino en otras cuestiones probatorias y en su momento, las partes podrán desistir mutuamente de este testigo".

Luego comenzó la etapa de alegatos, donde cada parte detalló los hechos por los cuales se arribó a este juicio y adelantaron sus posturas. Para la fiscalía el magistrado incurrió en mal desempeño de su cargo "porque su conducta se hizo desde una posición de juez hacia una empleada, recién ingresada y mujer, que más allá de que no hubo violencia física, hubo violencia de género". Adelantó que presentarán las pruebas para poder demostrar los hechos y que pedirán la destitución del magistrado.

La postura de la defensa fue totalmente contraria. Se refirió a que Villegas ya fue juzgado mediáticamente sin ser escuchado. "Lo hicieron ver como el monstruo, el degenerado", sostuvo Sandoval y adelantó que probarán que su defendido "nunca tuvo insinuaciones sexuales, ni coqueteo para la denunciante". Incluso destacó que la denuncia en sí como "una mentira" y "que mucha gente siga siendo cómplice".

Adelantó que van a solicitar la absolución del juez Villegas. "Si el fiscal hubiera investigado, no estaríamos hoy aca haciendo un papelón ante la comunidad. El principio de inocencia no existió, nunca se le dio importancia a este caso, porque era un caso con condena preestablecida", resaltó la defensora Sandoval.