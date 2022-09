Pese a las críticas del kirchnerismo, Aníbal Fernández respaldó al jefe de la Policía Federal

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró este miércoles que "no es justo" remover a la cúpula de la Policía Federal, después del intento de magnicidio que sufriera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , el pasado 1° de septiembre, y consideró que el exmandatario Mauricio Macri es "irrespetuoso" por considerar que los atacantes eran unos "loquitos sueltos".

"No tengo nada que me haga pensar que no", respondió el funcionario desde Nueva York, Estados Unidos, cuando se le consultó si a raíz del ataque el jefe de la Policía Federal, comisario general Juan Carlos Hernández, debería seguir en su cargo.