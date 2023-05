Petrolero y Alianza, en el Clásico de la Comarca

Por su parte, El Matador llega entonado luego de superar 3 a 1 a Pacífico en la última fecha como visitante.

En tanto el puntero del Oficial A, Maronese, recibirá a Patagonia y el escolta Independiente recibirá en La Nueva Caldera frente al Deportivo Rincón, mientras que Centenario juega en casa frente a Don Bosco que viene en levantada.

El otro clásico que tendrá esta jornada será este domingo entre Confluencia y Eucalipto por el Oficial B.

El resto de los partidos: Esperanza vs Añelo, Rio Grande vs Vecinal, El Porvenir vs Bicicross y Rivadavia vs San Lorenzo.