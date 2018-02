"Pettinato no me sostiene la mirada, le da vergÃ¼enza"

Chipi

“Hoy celebro que muchas chicas salgan a hablar y cuenten lo que les pasó. A mí no me gusta hablar porque ya está, quedó en el pasado, y me da pena que muchas chicas tengan que salir a desdecirse porque no lo pueden comprobar”, sostuvo cuidando sus palabras.

La Chipi dijo que no volvería a trabajar con Pettinato. “Cuando le aparecen otros casos y le hacen juicio, me pone muy contenta. Tengo la satisfacción personal de que cuando me lo encuentro en algunos lugares no me puede sostener la mirada, le da mucha vergüenza la situación. Esa situación me hizo más fuerte. El único que lo padeció fue Dady al principio, cuando se me declaró. Yo lo esquivaba porque no quería saber nada con nadie. Pero él fue un caballero y me conquistó”, concluyó.