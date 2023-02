Picún Leufú y su desafío internacional de jineteadas en la Fiesta del Chacarero

Tricao Malal JINETEADAS (1).jpg

La organización entregó presentes y distinciones a personas e instituciones que colaboraron con la realización de esta fiesta que ya está instalada en el calendario provincial y nacional. “Siempre trabajamos para que nuestra fiesta sea una de las mejores en cuanto a doma y jineteadas y creo que vamos por buen camino. Queda en las nuevas generaciones mantenerla y hacerla crecer cada día”, dijo. Por su parte, el ministro de Turismo, Sandro Badilla, expresó que “Picún Leufú tiene una mística y una tradición vinculada al campo y a sus tradiciones. Hoy uno de sus máximos exponentes de esa cultura nos acompaña en este escenario. Hablo de don Abel Bustamante. En su presencia felicito a los pioneros y a los actuales habitantes por apostar siempre a las tradiciones y eso marca la impronta de este querido pueblo”.

Asado con cuero

La gastronomía típica fue uno de los principales imanes de la fiesta del chacarero en Picún Leufú. Uno de los puestos que convocó la mayor atención y las mayores filas para acceder una porción fue el “local campero” de Hugo Inostroza. Un vecino del pueblo, de 48 años, que hace bastante tiempo tiene una carnicería pero que es un aficionado a hacer asados. Tanto es así que es conocido como el “asador del pueblo”. Esto es porque en eventos sociales y en fiestas de aniversario de la localidad siempre está al frente del equipo de cocineros.

Tricao Malal JINETEADAS (3).jpg

En la fiesta hizo asado con cuero, chivos y corderos al asador y pollos a la parrilla. Sin embargo, su as en la manga fue el asado con cuero. “Desde chico me gusta hacer asados y un hombre hace muchos años, que se dedicaba a esto, me dijo que si te pones a hacer una ternera con cuero al asador es para quemarse. Me dio la idea de cómo hacerla sin usar tanta leña ni pasar tanto calor. Siempre hice asados chicos, un día me largue y me salió bien, así que encare más firme”. Más adelante relató su forma de hacer un asado de ternera con cuero. “La hago en la parrilla, la deshueso antes y luego agrego fuego con una chapa arriba y en 4 o 5 horas ya está lista”. Contó también que “en la fiesta del pueblo, he hecho hasta siete terneras juntas con gente que me ayudaba. Fue todo un desafío, pero salió todo lindo”.

Tricao Malal JINETEADAS (4).jpg

Hugo trabajó durante la fiesta en su puesto gastronómico con su esposa y “unos chicos amigos que agarraron la changa”. Por último, señaló que “la fiesta ha crecido mucho y eso es muy bueno para el comercio ya que todos los rubros tienen su venta. Ojalá que esta fiesta y las tradiciones de Picún Leufú nunca se pierdan; porque eso marca la identidad de nuestro pueblo y de sus habitantes”.