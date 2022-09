"Le dije al director que yo a mis hijos no los voy a volver mandar a la escuela, porque yo a mi hijo no lo quiero sacar en un cajón", afirmó la mamá de un estudiante que es víctima de acoso escolar en un colegio secundario de Cutral Co. El adolescente de 17 años sufre golpizas por parte de sus compañeros desde que comenzó el año, pero los directivos sólo proponen "dejar que pase una semana" para calmar la tensión dentro del establecimiento.