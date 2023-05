Piden ayuda para conseguir un medicamento para un joven: cada caja sale más de 100 mil pesos

Desde que el chico fue diagnosticado con la extraña enfermedad desencadenada por un problema genético en la formación de las neuronas su mamá se abocó por completo a su cuidado. “Ítalo necesita una medicación específica para seguir viviendo, Rufinamida 400 miligramos, que sale 160 mil pesos cada caja de 30 comprimidos. Desde febrero estoy tratando de conseguirla con el Ministerio de Salud de la Nación donde me derivaron desde Provincia, pero no me dan respuestas”, informó la mujer en declaraciones con LMNeuquén.