Piden extender el colectivo y estacionamiento gratis para Salud

Recordó que el personal del hospital Castro Rendón no cuenta con espacio de estacionamiento propio ni gratuito en cuadras lindantes. “La quita del beneficio de transporte y estacionamiento gratuito va en detrimento de su salario y condiciones que garanticen sus actividades laborales”, denunció.

Dijo que debido a los horarios laborales no puede trasladarse en transporte público y se ven obligados a utilizar su vehículo particular. Al trabajar 6, 12 y 24 horas no pueden ser parte del sistema de rotación vehicular que pretende el municipio y tendrían que abonar hasta 12 mil pesos mensuales.

“No se puede poner fecha de vencimiento al reconocimiento al personal de salud por su labor en la pandemia”, aseguró Katcoff.

concejal- pedido- municipalidad- beneficios- estacionamiento-salud - colectivo.jpg Gentileza

“Estamos esperando una respuesta porque dar por tierra estos beneficios implicaría un impacto en los bolsillos de los trabajadores que han sostenido con y sin pandemia la atención a la comunidad en los hospitales. En particular, en el hospital Castro Rendón, el de mayor complejidad de la provincia”, sostuvo Katcoff en declaraciones a LU5.

“Hemos escuchado al subsecretario hablar de la posibilidad de la creación de un anillo para el estacionamiento de los trabajadores en la ciudad”, sumó la referente y agregó que considera que se trata de un servicio por el que el conjunto de la población no deberíaa pagar, pero rescató que “se avance en vías de ese estudio porque implica un reconocimiento en la tarea que han desarrollado los trabajadores de la salud durante todos estos años”.