Piden informes por el retraso en el centro de rehabilitación para mujeres

La diputada provincial por el Frente de Todos, Soledad Salaburu, presentó un pedido de informes para saber por qué no se avanzó con el primer centro de atención para mujeres. Los que existen en la provincia son para hombres.

“En Neuquén existen algunos dispositivos con mucha demora, muy colapsados, pero que abordan solamente a los varones con consumo problemático. A las mujeres se las atiende solamente en casos extremos, se las interna por desintoxicación, pero después no hay seguimiento”, explicó la legisladora en declaraciones radiales.

En el presupuesto provincial 2023 se destinaron 95 millones de pesos para el centro de atención de mujeres, pero hasta hora no se avanzó con ninguna de las obras necesarias.

“El centro se anunció en el 2022 con bombos y platillos. Pero por la información que nos ha pasado gente de San Patricio del Chañar el hospital viejo, que se va a destinar para este centro, sigue en el mismo estado de abandono, vandalizado, por lo tanto, esta es una cuestión que nos preocupa muchísimo”, sostuvo la diputada peronista.

Salaburu denunció que no hay una política seria e integral para el abordaje de los consumos problemáticos. “Hay una lista de espera para poder ingresar en los dispositivos, para varones, de alrededor de 200 personas, así que claramente está colapsado, claramente se está llegando muy tarde. Y en el caso de las mujeres menos que menos”, apuntó la diputada.

Un problema nacional

La legisladora explicó que en el país no hay un abordaje serio sobre esta problemática. “No he escuchado a nadie que hable con seriedad sobre el consumo problemático. Lo que veo es que se sigue abordando con una perspectiva de seguridad, en donde se mete preso al narco, que nunca son los narcos grandes, sino los pequeños, los que hacen narcomenudeo o se persigue en eso y no se aborda desde una perspectiva de salud”, señaló.

Aseguró que las edades de los chicos que comienzan a consumir drogas son cada vez más bajas. “Hay niños muy pequeños que están consumiendo y nuestra preocupación es que se anuncian cosas y no vemos que haya un planteo de una política integral”, denunció.