Piden que la plata que sobra de la Muni se use para la alimentación infantil

Entre los puntos de la propuesta, le plantearán al intendente incrementar los montos del Plan Alimentario Capital (la tarjeta alimentaria) destinando un 1% del superávit y así aumentar la partida presupuestaria de este programa.

También elaborar, de manera urgente, un programa de Refuerzo Alimentario Infantil destinado a niñas, niños y adolescentes que asisten a toda institución de carácter público y/o social como son las escuelas de fútbol, colonias de vacaciones e instituciones municipales donde hay mujeres víctimas de violencia con sus hijos, entre otros. “También para los pibes que están estudiando en la Universidad. Muchos se vieron obligados a abandonar porque no tienen para comer y costear los gastos que implica estudiar”, agregó Aballay en referencia al punto que alude al Plan de Entrega Directa de Alimentos destinada exclusivamente a estudiantes de la universidad pública con residencia en la ciudad de Neuquén.

La dirigente aseguró que “hay un gran crecimiento de pobreza en la ciudad y, si sobra plata en el municipio, que se use para algo que es prioritario, como es la alimentación de los pibes”. Recordó que las cifras del INDEC dan cuenta de que la pobreza infantil supera el 50% y que “eso quiere decir que algunos ya no comen todos los días”.

Aballay enfatizó en que “los niños en la ciudad de Neuquén tienen que comer todos los días, mucho más en un municipio al que le sobra la plata. Hay cuestiones que no se pueden esperar. El asfalto y el acceso a la vivienda con cuestiones que se pueden planificar y realizar, pero el acceso a la comida no, tiene que ser inmediato”.

Además, solicitarán que haya una articulación entre municipio y Provincia para que todas las escuelas de la capital neuquina tengan un refuerzo alimentario. “Algunas tienen merienda o desayuno, pero siempre está por debajo de la cantidad de alumnos que van a la escuela. Se da pan y mate cocido y no alcanza. Planteamos que haya un refuerzo alimentario nutritivo porque lo que está pasando es que muchas veces en su casa no comen”, puntualizó.

La dirigente aseveró que desde el inicio de la pandemia notaron un visible crecimiento de la demanda de raciones de comida en los comedores y merenderos. Según indicó, el panorama con el que se encuentran de forma diaria es que son familias enteras las que asisten por un plato de comida.

“Vimos en este nuevo tiempo que va gente que tiene trabajo, changas, y tiene que ver con que no le alcanza para comprar el alimento diario. Cuando se cierra el comedor, los pibes dicen ‘hoy no se come’, y eso es gravísimo. No les podemos explicar la inflación o que el Gobierno no destina dinero”, observó.

Desde Libres del Sur también proponen una convocatoria a una mesa de trabajo entre la Municipalidad, la Asociación del comercio industria producción y afines de Neuquén (Acipan), el Mercado Concentrador y los representantes de las cadenas de supermercados para darle forma al blindaje alimentario.