Piden que se retire el proyecto de urbanización de Valentina

La urbanización en la zona de Valentina vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Mediante un proyecto, acordado entre el MPN y Juntos por el Cambio, pretenden la urbanización de 2 mil hectáreas en el sector de Valentina Sur. Desde agrupaciones ambientales advierten que no cuentan con un informe técnico que lo avale ni con la participación de la comunidad.

Desde el partido político ambiental Neuquén Futura rechazan el proyecto y piden que sea retirado del Concejo Deliberante. El sector en discusión es el que está comprendido entre la Avenida Mosconi (ex Ruta 22) y el río Limay, entre la calle Ignacio Rivas y el límite con el ejido de Plottier.

“Teóricamente, el jueves tendría tratamiento este proyecto. Nosotros estamos pidiendo directamente que se retire el proyecto . Es necesaria una discusión. Si no, parece que otra vez vamos a la ordenanza de las Valentinas (12.815), que es la más vergonzosa de las ordenanzas de planificación de la ciudad de Neuquén”, observó Andrés Rabassa, referente de Neuquén Futura, en declaraciones a LU5.

El arquitecto indicó que esas 2 mil hectáreas representan la sexta parte de todo el territorio de la ciudad. “Es un impacto enorme, no es que están tratando de modificar un pequeño barrio. Es un sector mayoritario de la ciudad”, destacó.

Desde Neuquén Futura manifestaron su preocupación porque se pretende hacer una modificación "entre cuatro paredes" en el Concejo Deliberante. Rabassa explicó que la planificación de la ciudad de Neuquén está pensada y legislada como una planificación de base, que se llama micro planificación barrial. Es lo que está estipulado en la ordenanza 8.201.

Por ende, “toda modificación o generación de nuevas zonas en el ejido tiene que desarrollarse a través de unos espacios que se llaman Unidad de Gestión Territorial (UGT)”.

Señaló que “lo primero que nos preocupa es que no hay participación de la comunidad en una decisión tan trascendente de la ciudad porque esta modificación es enorme”, además de preocupaciones vinculadas con lo ambiental, con la infraestructura de la ciudad, como las cloacas que están siempre al límite.

Sostuvo que si se produce un aumento de densidad, como este proyecto plantea, no se sabe qué deparará a la ciudad dado que no hay ningún informe de factibilidad de ningún organismo. “Esta decisión se está haciendo sin ningún tipo de basamento técnico. Es muy preocupante porque estas modificaciones en este sector terminan afectando al resto de la ciudad, no quedan ahí”, aseguró el arquitecto.

En Valentina Sur todavía hay algunas tierras en producción y esta modificación podría generar conflictos de uso. “Tendría que haber contado con una participación de la comunidad y con una agenda ambiental que regulara esa ocupación”, agregó.

“Para nosotros lo primero es que no hubo una intervención de la comunidad, que tiene que ser un proceso, ni siquiera solo en una audiencia pública, eso es lo más grave de todo. A partir de ahí discutimos de qué manera podría llegar a urbanizarse esa zona en un futuro”, analizó Rabassa.