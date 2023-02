Piden reubicar un obrador que afecta a un centro terapéutico para niños autistas

En el Centro Terapéutico Equilibrarte, ubicado en Gatica 2176, ya no saben a quién acudir para poder continuar brindando atención sin interferencias por ruidos molestos que afectan en particular a los niños que acuden a sus sesiones.

Dijo que agotaron todas las instancias para poder revertir esta situación, ya sea a través de la línea municipal 147, atención al ciudadano, inspecciones, obras públicas, Defensoría del Niño y Defensoría del Pueblo. “La realidad es que los ruidos son demasiados y tenemos una población amplia de todo lo que son desafíos en el desarrollo. Es decir, niños con autismo, niños con síndrome de asperger, de síndrome de Down, de varios aspectos. Se nos obstaculiza las sesiones, que son entre 40 y 45 minutos, por la cantidad de ruidos que tenemos”, se quejó.

La psicóloga explicó que los niños con espectro autista tienen una hipersensibilidad a los ruidos. “Todos esos ruidos provocan que los niños se tapen los oídos, les agarre crisis de llanto, que se tiren al piso. Otros gritaban ‘terremoto, terremoto’ porque cuando tiran los escombros se nos mueve todo y nuestras ventanas dan a ese predio”, describió Uzal.

Aseguró que llegaron a plantearle a los responsables de la empresa que está en ese obrador y les confirmaron que “tienen otros lugares donde podrían llevar la obra, donde no hay actividad comercial ni viviendas, pero que ese terreno, que es de la Municipalidad, les convenía y se los ofrecieron. No sabemos por qué no se han movido. Dijeron que necesitan el aval municipal para poder trasladarse”.

Tras sus reclamos, desde el municipio les respondieron que “toda obra pública tiene un costo, eso lo entendemos, pero el costo no debería ser la vulnerabilidad de los derechos de los niños a acceder y tener sus terapias”.

La repuesta del municipio que tanto esperaban, de relocalizar el obrador que está en calle Gatica, llegó una vez que reiteraron su pedido de traslado del obrador en los micrófonos de la radio.