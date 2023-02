Piden una línea de transporte para unir Chos Malal con San Rafael

Padres y estudiantes de varias localidades del norte neuquino se han unido con el propósito de lograr contar con un transporte de línea que pueda unir en forma fija y permanente las ciudades de San Rafael (Mendoza) y Chos Malal. La línea actual cubre solamente el recorrido hasta la localidad de Buta Ranquil y desde ahí los estudiantes quedan varados y librados a la buena voluntad de los padres que los puedan ir a buscar o bien tomar una traffic que no tienen una regularidad definida.

Gastón Fuentes, en su rol tanto de presidente de la Comisión de Fomento de Varvarco como padre de una de las estudiantes que está en la ciudad mendocina a punto de empezar sus estudios universitarios, es uno de los que encabeza la petición. En contacto con LMNeuquén señaló que “es una triste realidad que atraviesan desde hace muchos años los chicos en el norte neuquino. Este año se ha notado en forma exponencial ya que son alrededor de 100 estudiantes que han elegido San Rafael para continuar con sus estudios. Hay chicos de El Huecú, El Cholar, Chos Malal, Chorriaca, Villa Curi Leuvu, Tricao Malal, Las Ovejas, Varvarco, Los Guañacos, Los Miches y Huinganco. A todos por igual los atraviesa la misma problemática que es no contar con una línea de transporte fija hasta la ciudad de Chos Malal que para nosotros sería el punto de distribución indicado para todo el norte neuquino”.

Fuentes comentó que la línea de transporte que actualmente une San Rafael con el norte de la provincia solo llega hasta Buta Ranquil y por lo general el horario de llegada es a las 2 de la mañana. Desde esa localidad los estudiantes se ven en la necesidad de contratar los servicios de una traffic o bien esperar a sus padres que los vayan a buscar. “Eso realmente hace más difíciles las cosas porque hay que transitar los caminos en horarios nocturnos y se deben completar los casi 90 km hasta Chos Malal de la forma que se pueda y corriendo muchos riesgos por el estado de la ruta”.

ESTUDIANTES chos malal

Pedido a las autoridades provinciales

El respaldo a la propuesta de contar con un nuevo recorrido del transporte es mayoritario y todos coinciden que eso mejorará notablemente el contacto entre los estudiantes y sus familias.

“Nuestra petición es que las autoridades provinciales nos acompañen y que nos ayuden con las gestiones necesarias para lograr esa comunicación vía terrestre que es un colectivo o una línea fija que salga desde San Rafael a Chos Malal o al revés”, sostuvo Fuentes. Agregó que “lo ideal sería que fuera un línea específica para los estudiantes pero somos realistas y sabemos que eso es prácticamente imposible. Sin embargo lo que pedimos es que haya una línea fija que llegue a Chos Malal. Contar con eso a todos los padres nos tranquilizaría porque nuestros hijos podrían viajar tranquilos y además cuando fuera necesario podríamos mandarles encomiendas o lo que oportunamente nos requieran”.

Indicó también que “contar con una línea fija y permanente sin dudas sería una solución para el pedido real de tantos años y más ahora que nos encontramos con esta realidad de que son 100 chicos que están estudiando distintas carreras y que son futuros profesionales de la provincia del Neuquén”.

Reunión en San Rafael

El jefe comunal de Varvarco contó, desde San Rafael, que en la noche del jueves se reunieron la mayoría de los estudiantes y sus padres para analizar esta problemática que es histórica pero que este año se agudizó por la gran cantidad de jóvenes que llegaron a esa ciudad para empezar alguna carrera universitaria.

“Hicimos una nota donde vamos a seguir solicitando al gobierno de la provincia que nos acompañe. A mí me toca ser padre y funcionario así que también estoy dispuesto a ser el nexo para que el gobierno nos escuche y nos acompañe”, señaló. A renglón seguido indicó que “nuestro objetivo es poner en evidencia la realidad que tenemos y vivimos. A eso hay que sumarle el mal estado de la ruta nacional 40, que son 90 km de ripio y que un vehículo particular sufre un montón, y hay muchos padres que no lo tienen”.

A modo de adelanto, Fuentes remarcó que ya tienen coordinada una reunión en los próximos días con el vicegobernador Marcos Koopmann en la ciudad de Chos Malal para analizar los pasos a seguir. “Esperamos seguir teniendo reuniones para que nos escuchen y podamos encontrar la solución a este pedido histórico del estudiantado del norte neuquino”, finalizó.