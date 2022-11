Pidió la cuenta en el bar y descubrió un insulto homofóbico en el ticket

Si bien en ese momento no hicieron ningún comentario al respecto, luego decidieron radicar la denuncia ante el organismo competente.

Por su parte, uno de los responsables del local afirmó se trató de "una broma interna", entre quienes atienden al público, algo que sucede con cierta asiduidad, confió.

Además, 'Pope' emitió un comunicado en el que indica que en el lugar "no aprobamos ni alentamos los insultos ni mucho menos la discriminación por la orientación sexual".

"Me dio mucha bronca cuando nos dimos cuenta, pero mis amigos no me dejaron hacer nada en ese momento porque no querían que se arme un escándalo y que se arruine mi cumpleaños", afirmó Jennifer Acosta, una de las denunciantes, en diálogo con El Diario de Pilar, y agregó: "Comimos y nos fuimos enseguida".

Hasta el momento, el grupo de jóvenes no pudo contactarse con los responsables del local, a pesar de enviarles varios mensajes a través de las redes sociales.

En tanto, Jennifer explicó que la persona que los habría atendido e insultado se llamaría Lucas, ya que era el nombre que figuraba en el ticket. Además, lo describió como “un chico rubio, medio colorado”.

Por último, aseguraron que realizaron una denuncia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Nosotros queremos que pidan disculpas públicas y que esta persona no esté atendiendo al público si tiene un problema con gente que tiene una orientación sexual distinta a la de él”, explicaron.