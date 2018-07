¡Piedra libre para Sol Pérez y Centurión y la gorra buchona!

La novedad es que mientras con los otros jugadores, la chica del clima se las ingenió para no ser vista por los paparazzi, esta vez existe registro de uno de los momentos que compartió con el polémico delantero de Racing.

El periodista Leo Arias compartió esta madrugada un video de unos quince segundos en donde se los ve a ambos, juntos, en un boliche de la zona de Palermo. Ella sentada con un trago en la mano y él parado a su lado, y charlando.

Embed Y finalmente se filtró el video de Centurión y Sol Pérez.... ¿AMIGOVIOS? pic.twitter.com/YgltX4ATpu — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) 24 de julio de 2018

Embed URGENTE-APARECIÓ EL VIDEO DE SOL PÉREZ Y CENTURIÓN ¿NACIÓ EL AMOR O SOLO AMISTAD? ‚̧ԳŹ‚ôāÔłŹ pic.twitter.com/KzOjQy5mwY — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) 24 de julio de 2018

El audiovisual apareció luego de las especulaciones que generó la rubia al mostrarse con una gorra blanca con el logo de una marca en el centro de la visera que hace poco lució exdelantero de la Selección Nacional en unas fotos que compartir en Instagram.

"Centurión me cae diez puntos, tenemos súper buena onda pero sólo tenía su gorra. No me tiró onda" dijo Pèrez tras la difusión del audiovisual.

Sin embargo, según publicó el portal de El Trece "cada vez son más los testigos que afirman que fue más que un baile lo que tuvieron. Más precisamente cuentan que estuvieron a los besos toda la noche".

Si bien la vedette de Magnífica está soltera y como ella misma dice siempre "no tiene compromisos ni problemas en conocer a alguien". Sin embargo, la situación de Centurión parece ser más comprometida. Ya que hasta donde se sabe, está en una relación de pareja desde hace bastante tiempo, más allá de las idas y vueltas y causas judiciales con una ex.

El jugador protagonizó varios escándalos que incluyen armas, excesos y violencia de género.

En mayo de 2017, la ex pareja de Ricardo Centurión, Melina Tozzi, lo denunció por agresiones y amenazas. A los pocos días, se viralizó otra imagen del futbolista portando un arma de fuego de grueso calibre. Pese a la denuncia por violencia de género, Boca no tomó ninguna medida al respecto.

