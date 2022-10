Pilar Etchechoury sumó plata en el cierre de los Juegos Odesur

En tanto el equipo de varones conformado por Roberto Pezzota, Leandro Romiglio, Jeremías Azaña y Federico Cioffi se quedó con el oro al superar a su par de Brasil, por 2-0, con un marcador de 34-26 y 9-1.

De esta manera, la delegación argentina en squash finalizó su labor en la competencia de los ODESUR con un saldo de dos preseas de oro, una de plata y cuatro de bronce.

El balance para los deportistas neuquinos fue casi pleno porque casi todos se vuelven con medallas logrando un total de 8 preseas, una de oro, tres de plata y cuatro bronces.

Con excepción de los patinadores Francisco Reyes Petrelli -quien no pudo subir al podio- y Benjamín Gader -viajó pero por decisión técnica de los entrenadores no corrió ninguna de las competencias-, el resto logró trepar al podio.

La única medalla de oro la obtuvo la picunense Daiara Valenzuela en pádel. En cuanto a preseas de plata a la de Pilar hay que sumar la obtenida por Matías Contreras de Aluminé en K1 Extremo y la de la sanmartinense Luz Cassini en K1 Slalom. El resto fueron medallas de bronce: Joaquín Burgos, en judo, Pilar Etchechoury en el doble femenino de squash y el espaldista Agustín Hernández en la posta combinada de natación.

Martína Escudero terminó quinta

También compitió en el cierre de la competencia la cipoleña Martina Escudero en la prueba de 800 metros quedando en la quinta posición con un registro de 2m10s42/100.

La competencia la ganó la uruguaya, Deborah Rodríguez Guelmo (2m08s14/100). “Salí a hacer mi carrera, la que venía visualizando. Iba bien posicionada”, contó la atleta rionegrina.

Martina Escudero 3.JPG Martina Escudero quedó quinta en los 800 metros. (Foto: Sergio Dovio)

“Realmente en el final no me dieron las patitas pero lo dejé todo. Quedé muy contenta. Gané experiencia más que nada”, afirmó apenas concluyó la competencia.

Otros grandes protagonistas de la jornada atlética que se disputó en el Centro Nacional de Atletismo de la ciudad de Luque, fueron el santafesino Germán Chiaraviglio y la marplatense Belén Casseta.

SRD_8311.JPG Belén Casseta ganó el oro y anunció que será mamá. (Foto: Sergio Dovio)

Chiaraviglio de 35 años se impuso en salto con garrocha con un registro de 5,45 metros para adjudicarse la prueba. Finalista en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 en la apuntada modalidad, aventajó al ecuatoriano Rodolfo Pacho Vélez (5,35) y el brasileño Augusto Dutra Da Silva (5,30), ganadores de las preseas de plata y bronce, respectivamente.

Belén Casetta había conseguido el primer escalón del podio, al imponerse en los 3 mil metros con obstáculos, entre las mujeres.

“Me siento cómoda cuando veo un obstáculo enfrente mío y por eso salí a tirar”, dijo. “Si me querían pasar, bueno que lo hicieron –agregó- porque me siento cómoda cuando estoy tirando adelante. No se si estaban esperando que saliera porque cuando salí me quedé atrás y fueron muy despacio. Paraguay me encantó, me trajo recuerdos de cuando gané acá el pase para el Mundial de Londres que fue una linda experiencia”, resumió aal tiempo que le anticipó a LM Neuquén un anuncio que luego se hizo viral será madre en los próximos meses. "Voy a encarar ahora un nuevo desafío muy groso, que en lo personal va a ser de cabeza", anticipó para anunciar poco después en las redes sociales, su maternidad.