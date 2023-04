Pillado negó haber agraviado a Sandra Rodríguez en la marcha del 4 de abril

SFP Marcha 16 años fuentealba (142).JPG Sandra Rodríguez estuvo en el acto a los 16 años del asesinato de Carlos Fuentealba.

"Hacer falsas acusaciones de situaciones sin precisar no es más que la continuidad de las acciones represivas que la conducción de ATEN Provincial y su Agrupación TEP vienen desarrollando hace tiempo. Están preparando avanzar sobre los sectores opositores como lo ha hecho la Agrupación Celeste en distintos lugares del país: Expulsar de los sindicatos a la oposición", denunció.

El docente describió como "imposible" que haya podido estar al pie del palco del acto ya que había vallas y dijo que solo tenían acceso a ese sector "los militantes del TEP".

"Cuando el secretario general de ATEN (Marcelo Guagliardo) tomó la palabra ya nos habíamos retirado, cuando la compañera habló, tampoco estábamos. No he tenido ningún tipo de palabras agraviantes hacia alguna persona en particular. No utilicé megáfono ni amplificador alguno", aseguró el docente quien aclaró que milita en el sector de jubilados y que no formó parte de ninguna comisión para la marcha del 4 de abril.

Fue el sábado pasado que la comisión directiva provincial del gremio ATEN denunció los agravios y manifestaciones de violencia hacia Sandra Rodríguez en la marcha y acto del 4 de abril pasado al conmemorarse dieciséis años del asesinato del docente durante una protesta docente en Arroyito en 2007.

"El accionar violento, misógino y machista contra Sandra fue perpetrado, nuevamente, por un afiliado de ATEN, que alguna vez ocupó cargos de representación con actuaciones para el olvido", había denunciado ATEN provincial donde además responsabilizó de ese accionar a Pillado.

Por su parte, el acusado de estas agresiones consideró: "El comunicado de ATEN provincial no es más que una nueva fase en la política de persecución hacia los militantes que no coincidimos con su postura ideológica, utilizan todos los métodos posibles para intentar silenciar a la oposición y que no denunciemos el acuerdo que mantienen con el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional".