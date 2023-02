Pinilla a Ruiz: "No tenga miedo intendenta, voy hacer las cosas bien"

concejo deliberante plottier gentileza

"Las puertas del Concejo Deliberante están siempre abiertas para la intendenta y para todos los vecinos y vecinas que quieran confirmar que nosotros trabajamos todos los días y no solamente el día de la sesión cada 15 días", aseguró a LMN.

En el discurso de apertura de sesiones, Gloria Ruiz les había dicho a los concejales que no era tiempo de ponerse "creativos" y les aseguró que "hay un plan en marcha". Y agregó: "Espero que el clima eleccionario no altere el clima del Ejecutivo y que se respete el trabajo que vienen realizando los secretarios y se tenga un trato amable".

"Ella habla de que el clima por las elecciones no debe alterar el Ejecutivo pero después de decir eso asegura que no va hacer la Expo Plottier tal como se hace habitualmente en marzo. Cambia la fecha de la Expo por cuestiones políticas. No hace la fiesta ahora, pero las pasa para el invierno, antes de las elecciones municipales", manifestó con enojo Pinilla.

Ruiz confirmó en declaraciones a LU5 que la Expo Plottier 2023 no será en marzo, ya que aún espera la confirmación de artistas de parte del Gobierno Nacional. "Puede que lo hagamos en junio, en octubre, se hace habitualmente en marzo porque es el mes aniversario, pero se puede hacer en cualquier mes del año", consideró la jefa comunal.

De licencia

Con respecto a su accionar durante el mes y algunos días que estará a cargo de la Municipalidad de Plottier, el concejal Pinilla consideró que en ese tiempo "no se puede hacer mucho y menos hacer cambios".

"Apenas asuma voy a visitar todos los espacios del municipio para ver en qué puedo colaborar desde mi lugar. A los 30 años asumir como intendente de una ciudad en la que nací y amo es una gran emoción, y lo voy a tomar con total responsabilidad y trabajar para todos los vecinos en general, más allá de las banderas políticas", afirmó el presidente del Concejo Deliberante de Plottier.

claudio pinilla concejo deliberante de plottier gentileza

Pinilla insistió en que seguirá trabajando como lo hizo siempre y desde hace 12 años cuando comenzó a ser parte del proyecto político que dirige Peressini.

"Me parece que su discurso fue político, y no institucional, no separa su parte de intendente, que es un cargo electivo y fue a hacer campaña política al Concejo. Se apropió de gestiones que llevaron años, como el tren, que llegó a la ciudad por años de trabajo. Parece que antes de que ella asuma en el municipio no hubo gestiones en la ciudad, habla también de su gran gestión de obras, pero la verdad que yo no veo mas que la plaza San Martín", afirmó.

Sobre las denuncias de violencia de género por parte de las concejalas Malena Resa y Marisa Torres San Juan, a la que hizo alusión la intendenta, Pinilla comentó que "no estuve presente así que no puedo ponerme del lado de ninguno, se que fue una discusión entre concejales y solo escuché los gritos de Resa".