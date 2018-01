Pintó el topless

Uno de los objetivos de Sol Pérez para esta temporada es ser la chica del verano 2018. Por eso, en una producción para la revista Caras realizó una producción jugada y compartió un adelanto en su cuenta de Instagram. “Día de fotos” y “Back @revistacaras”, fueron los mensajes que escribió Sol en las postales.

Chica popular

En las redes, la cultora del fitness no sólo promueve sus curvas, sino también sus presencias en boliches y sus exigentes entrenamientos para obtener una cola bien firme. Justamente, antes de subir la producción de la citada publicación, la rubia compartió un video donde se la puede ver ejercitando sus glúteos. El material, en esta caso, llegó a tener más de 800 mil reproducciones.

“Me veo más como un personaje popular. No creo en la fama en sí, creo que uno tiene laburo, y al día siguiente puede no tenerlo. Espero no ser la chica del momento nada más. O que el momento, al menos, no sea pasajero. Prefiero ser la chica popular, aunque algunos me llamen grasa por esto”, contó Sol en La Voz del Interior.

“Mi personalidad me llevó a estar donde estoy. El hecho de laburar para que la gente me acepte como soy, con mis virtudes y defectos, me hizo ser más popular. Soy un todo: mi carácter, mi físico, mi cabeza, y creo que ese combo me permitió tener éxito. Estoy súper agradecida a la gente que me elige”, agregó.

Abogada y derecho al cine

En el plano amoroso, Sol aseguró estar soltera y no descartó la posibilidad de encontrar el amor en algún cordobés. “Voy a estar mucho tiempo en Córdoba, me gustan los cordobeses, tienen un humor particular”, reveló la chica del clima.

Por otro lado, Pérez contó que este año su idea es “terminar de estudiar Derecho”. Además, reveló que tendrá la oportunidad de hacer una película. “No quiero contar mucho por ahora”, dijo la blonda.