Piquete de organizaciones sociales duró once horas

Este miércoles concentraron en el monumento San Martín al mediodía, y de allí marcharon hasta la sede del Ministerio Social de Nación que está ubicada en Alderete y Entre Ríos, donde se realizó el acampe. Esperaban entonces tener alguna definición, pero no ocurrió hasta el momento.

SFP Organizaciones sociales acampan protesta en desarrollo social nacion (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

El tercer planteo es el siguiente: "Reclamamos un aumento de los programas Potenciar Trabajo teniendo en cuenta el contexto inflacionario que estamos viviendo", agregó Parra, en diálogo con LMNeuquén.

Las organizaciones sociales denunciaron que el gobierno nacional quiere reunir recursos fiscales para cumplir con las metas del ajuste del Fondo Monetario, en perjuicio de los sectores más vulnerables y en el contexto de una Argentina "azotada" por la inflación.

SFP Organizaciones sociales acampan protesta en desarrollo social nacion (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

Además de los programas Potenciar Trabajo, reclaman que provea todo lo necesario para los comedores populares que tienen la titánica tarea de llevar un plato de comida a las casas de miles de familias.

En febrero, por otro lado, cobraron la mitad del plan Potenciar Trabajo. "Nosotros estamos pidiendo que no se concreten estas 160 mil bajas y que den más plazo para la auditoría porque hay muchos compañeros que han tenido problemas para hacer la identificación facial que les piden. Muchos no cuentan con celulares para poder hacerla. Las organizaciones hemos puesto locales y nos acercamos a los barrios para poder facilitar los trámites, no es suficiente", planteó otro referente del MST, Nicolás McNamara.