¿Pirotecnia cero para todo?: los cambios que quieren introducir en la ley

La discusión que se plantea ahora introduce dos cambios para modificar este escenario: uno, que no se permita el uso de la pirotecnia por parte del Estado para eventos públicos; dos, que se prohíba la descarga de material de estruendo y luminoso en toda la provincia. Hasta ahora, la prohibición tenía un sentido restrictivo, sólo para los ciudadanos; y no había control sobre el ingreso de pirotecnia que circula por las rutas provinciales y nacionales.

No se puede prohibir el libre tránsito de la pirotecnia que tenga como destino otra provincia, pero sí su descarga en el territorio neuquino. Y a eso también apunta este proyecto.

Decomiso-de-pirotecnia.jpg

"El próximo martes se trata en comisión, y si es aprobado por los legisladores, pasa al Poder Ejecutivo para que sea publicado en el Boletín Oficial", comentó Gastón D'Angelo, al frente de la fundación Faro Patagonia.

Indicó que el proyecto lo presentó la fundación pero es parte de un reclamo colectivo que involucra a las organizaciones que trabajan con la discapacidad y el autismo y grupos ambientalistas. A su vez, tiene el apoyo de las fuerzas de seguridad como Gendarmería, Policía, Defensa Civil y Bomberos. "Hay conceso mayoritario", previó.

En ese marco, recordó que la provincia tiene una matriz productiva vinculada a la explotación de hidrocarburos, incluso en zonas pobladas del radio urbano. Por tal motivo, la sola presencia de una bengala es un peligro potencial e inminente para toda la población, no sólo para los niños autistas, animales y otras personas con patologías susceptibles de sufrir un daño con cada estallido.

"Queremos generar conciencia y reducir el gran volumen de pirotecnia que ingresa todos los años. El espíritu festivo no se pierde, la gente no va a dejar de juntarse por que no exista pirotecnia", sostuvo.

Admitió que "el contrabando hormiga" es imposible de controlar. No obstante, si se puede supervisar todo lo que ingresan a través de cuatro empresas autorizadas por la ANMAC -Agencia Nacional de Materiales Controlados- para el transporte de cargas peligrosas secas que trasladan sus flotas de camiones. "Controlando los playones de descarga vamos a reducir el material que esta dando vueltas en la provincia", cerró D'Angelo.