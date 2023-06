Plan de Salud Mental: ¿En qué se avanzó tras el anuncio de diciembre del 2022?

En ese sentido, recordó un proyecto conjunto con el Estado nacional para construir dispositivos de inclusión habitacional en la ciudad de Neuquén, Chos Malal, San Martín de los Andes, Rincón de los Sauces, Cutral Co y Zapala.

"Se seleccionaron terrenos que los municipios fueron cediendo a Salud. Por ahí es un avance que no se vé, pero ya se definieron los prototipos de las casas entre Hábitat de Nación, Arquitectura del Ministerio de Salud y Obras Públicas de Neuquén. Ahora estaban tratando de definir los tiempos de construcción y algunas cuestiones en cada uno de los terrenos. La idea es que estén en los sectores urbanos de las localidades para favorecer la accesibilidad a los tratamientos y actividades que dé el municipio, la escuela o la comisión vecinal", detalló.

"Este tipo de casas, por otro lado, requieren de cierta habilitación respecto a cuestiones de discapacidad y seguridad. Hay prototipos de casas de cuatro habitaciones y otras de dos. Todo esto entendiendo que hay personas que pueden vivir con grupos grandes y otras, que, por sus particularidades, requieran atención más individualizada", agregó.

"Además se fue pensando en los grados de apoyo. Quizás hay gente que requiere apoyos mínimos, pequeños cuidados y acompañamiento durante el día, mientras que hay otras personas que no tienen autonomía luego de tantos años de internación. Quizás en un primer momento necesitan estar en casas que van a tener personal todo el día como acompañantes domiciliarios que acompañan en cuestiones de la vida diaria como ayudar a cocinar y con la limpieza. Todo en conjunto con el usuario.

"También tenemos personal de enfermería, que ayudarán con la toma de medicación y acompañantes terapéuticos, que ayudarán en la inserción en talleres y actividades. La idea es trabajar para que puedan ir disminuyendo esos apoyos y tengan una vida con más autonomía", sostuvo.

Nahabedian señaló que las soluciones habitacionales con asistencia serán tanto para personas llevan sus tratamientos en el sector público como en el privado. "Va a ser para todo el mundo. El gasto que podría tener una obra social en una internación en un clínico privado no es muy distinto del que podría tener en armar un dispositivo comunitario. El tema es que cuesta un poco la coordinación, pero es otras de las líneas para seguir trabajando para que las obras sociales se aggiornen a los nuevos abordajes en salud mental", planteó.

Alquileres y más externaciones

La referente provincial de Salud Mental también destacó logros en materia de externaciones a personas que se encontraban en neuropsiquiátricos sin criterio médico, tan solo por la falta de soluciones habitacionales acordes para desarrollar su vida.

"Como sabíamos que las construcciones van a llevar tiempo, se avanzó en alquilar una vivienda grande en Neuquén Capital y en uno de los lugares de internación donde había ocho usuarios, se empezó a trabajar de manera comunitaria. Ya están incluidos en distintas actividades: algunos van a la escuela, otros asisten a dispositivos sociolaborales, otros comenzaron con actividades deportivas y recreativas, además de seguir en tratamiento en un centro de salud de la zona metropolitana de Neuquén Capital", contó.

"Así vamos avanzando con las externaciones. En diciembre teníamos unas 40 personas para externar y hoy -sin contar estos casos-, estamos alrededor de las 25 personas. Próximamente San Martin de los Andes va a recibir unas cuatro personas a externar, así que se está trabajando en una vivienda institucional", sumó.

Centros de día

"También estamos avanzando en la creación de centros de día, principalmente en Senillosa, Chos Malal. El año pasado comenzó a funcionar el de Rincón de los Sauces. En Neuquén Capital seguimos con la dificultad para conseguir espacios. Tenemos tres centros, pero no tienen un espacio propio para funcionar, entonces van sufriendo mudanzas", dijo para luego mencionar los escollos para conseguir alquileres en medio de la emergencia habitacional que tiene la provincia y la escasez de viviendas o edificios de dominio estatal que cumplan con las condiciones para ese tipo de proyectos.

"El predio que encontramos para armar la casa asistida en Neuquén Capital es amplio y habría un espacio para hacer otra construcción para un centro de día. En cuanto salga, creemos que eso sería para el Centro de Día Centro", agregó.

En cuanto a los recursos humanos para poner en marcha las viviendas y centros de día, Nahabedian expresó: "Ya se hizo el ingreso de 180 cargos que se habían prometido hace dos años para psiquiatría, psicología, acompañamiento terapéutico y trabajo social. Además, ya se hizo la solicitud para crear los cargos para las casas asistidas".

"Se trabajó mucho con los municipios con la idea de la corresponsabilidad que marca la ley ya que más allá de que el centro de día es un dispositivo de salud, otros ministerios o municipios pueden aportar talleristas, profesores de educación física para actividades grupales que se realizan en estos espacios", subrayó, al tiempo que resalto que se siguen manteniendo los centros de Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Zapala, Cutral Co y Junín de los Andes.

Compromiso social

"Queremos que estos dispositivos nos estén marcados", sostuvo Nahabedian, al apelar al compromiso de toda la sociedad con la salud mental. "No habrá un cartel que diga, por ejemplo: 'Acá funciona una casa asistida'. Va a ser una casa más del barrio donde va a estar viviendo un grupo de personas, así que habrá que trabajar con la sociedad también para que no se estigmatice, que no haya un rechazo, sino que se los incluya en la vida del barrio. Nadie niega que en algún momento pueda haber alguna crisis y se acerque una ambulancia", señaló.

"Estamos trabajando con los medios de comunicación porque hay noticias que a veces salen estigmatizando a las personas, la idea es que se genere una cuestión de acompañamiento y no rechazo", resaltó, antes de recordar un caso reciente que copó la atención mediática. "Que todos sepamos el apellido de la persona en cuestión es terrible porque viola la confidencialidad de la persona", lamentó.

"En cuanto a las internaciones, quiero aclarar que no es que la Ley de Salud Mental niegue las internaciones", enfatizó. "Históricamente se han utilizado a las internaciones como un método de castigo, no como algo terapéutico. Generalmente se hacía mucho abuso de eso y las cosas que ocurrían en esos 'depósitos de gente', eran terribles. No eran internaciones. Los abusos y la violación de derechos humanos obligó a tomar otra perspectiva", contextualizó antes de hablar del nuevo paradigma.

"La Ley 26.657 considera la internación como recurso necesario, pero tienen condiciones. Para hacer una internación involuntaria tiene que existir el riesgo cierto inminente que es evaluado por un equipo interdisciplinario", explicó para luego referirse a uno de los problemas que de momento no se ha podido terminar de solucionar.

"Nosotros podemos internar el tiempo que sea necesario, pero cuando sale y vuelve a su casa es necesario poder asegurarle otras cosas. Tampoco sirve meterlo en una casita con cuidadores, eso sería seguir la lógica manicomial. Si no empieza a estar incluído en la sociedad a hacer actividades o a poder insertarse laboralmente, no va a haber un sostenimiento de la mejoría que pudo se pudo lograr en la internación. Nosotros podemos hacer una internación involuntaria si hay un riesgo para la persona o para terceros. El tema es después poder asegurar los espacios comunitarios, para no caer nuevamente en otra internación", remarcó.

"Hoy en día cuando hablamos de salud mental, hablamos de concreción de derechos humanos. Sin ir a un caso complejo: una mujer que es externada, que vuelve a su familia, si no puede conseguir un trabajo para darle de comer a su hijo, por más que le dé la medicación y tenga su turno con el psicólogo, no va a avanzar", dijo poniendo el acento en los dispositivos comunitarios y también en el acompañamiento de toda la sociedad.

"Hay mucha fantasía y miedo en torno a la salud mental. Los casos que uno escucha son los que son los más ruidosos, que generan mucho malestar en la sociedad, pero la realidad es que tenemos mucha gente con padecimiento mental que no necesariamente se manifiesta de esa forma. Es importante que nos demos cuenta de que a todos nos puede pasar y eso no quiere decir que uno tenga que terminar internado. Con un buen acompañamiento y una buena escucha, se puede atravesar estas cuestiones. Lo que necesitamos es una transformación social enorme ya que por más que todos los ministerios logremos asegurar todos los derechos humanos, si en la sociedad no hay una buena recepción, ninguna inclusión va a funcionar", concluyó.