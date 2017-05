Platos de cuchara: ¿con qué vinos acompañarlos?

Pero también, como cada año, el recetario se renueva. Empieza por las verduras estación, es evidente: el brócoli y el coliflor irrumpen junto con los zapallitos y los repollitos de Bruselas, mientras que las naranjas le ponen nuevo tono a las verdulerías, junto con las tan esperadas mandarinas. Lo normal, digamos, como cada mayo.

Incluso en la alacena se verifica el cambio. La polenta y las lentejas pasan a primer plano. Latas de conservas -sean de legumbres o de tomates- se apilan más a mano. Y las que fueran cocciones rápidas de sartén en verano abren cancha a las ollas, al horno y a las largas cocciones que llenan la cocina (y no sólo la cocina) de nuevos aromas de especias y guisados.

¿No cambian acaso las bebidas? Claro. El hielo desaparece definitivamente de las mesas y sólo algunos blancos persisten con su plan untuoso, mientras que los tintos se pavonean en lo mejor de su condición, es decir, aportando calor y estructura al paladar, sumando poder y arrobo a la boca en cada trago. Claro que hablar de “tintos” es abarcar mucho y decir poco. ¿Qué clases de tintos ganan la escena y, sobre todo, para qué tipo de comidas?

Rico: Se terminaron los menús fríos y las cocciones rápidas y sencillas.

Tintos para los guisos

La experiencia en el mundo indica que, a la hora de las lentejas, los arroces caldosos y los potajes de verdura y pollo, por ejemplo, hay un buen universo de tintos que les sientan de maravilla. El secreto está en que sean tintos ligeros, frutados y de cuerpo medio para que no arrollen con los sabores del plato. Para más datos, lo mejor es que sean bien aromáticos. En ese plan, un buen ejemplo son los pinot noir que, además, irán de maravillas si en los preparados hay alguna pizca de hongos. Buenos ejemplos en esa línea son Saurus Pinot Noir (2015, $130) y La Poderosa Pinot Noir (2015,$170) entre los vinos de la región, mientras que Salentein Reserve (2015, $250) le pondrá una pátina de sofisticación.

Ahora bien, también algunos malbec ligeros andarán de maravilla, porque sin madera evidente cumplen holgadamente el cometido de la frescura y la fruta. Algunos son Los Cardos Malbec (2016, $155), Portillo Malbec (2016, $110) y Los Árboles (2016, $100), los tres en plan económico.

Las polentas

Hay pocas formas de preparar polenta. Las más ricas, las que le aportan textura más suave y a la vez cierta cremosidad, son las que llevan leche. No importa si después se la riega con una buena boloñesa o una fileto de simple tomate con albahaca. Cualquiera sea el caso, para la cremosidad de una polenta así no hay nada mejor que otros tintos con cuerpo, untuosos y sueltos al nadar. Buenos ejemplos en esa línea son los malbec de Luján de Cuyo que, al mismo tiempo, no exageren el trazo. Así resultan Lancatay Malbec (2015, $160), Fabre Montmayou Reserva Malbec (2013, $200) o, en un plan cosmopolita, Tinto Negro Malbec (2015, $195) y La Linda Malbec (2015, $180).

Los estofados

Hay muchos tipos de estofados, pero sólo uno es el mejor de todos: el de osobuco. Demanda cocción larga, claro, porque sólo de esa manera la carne se deshace por las fibras y queda tan despegada del hueso que se puede comer con chuchara. Mejor aún si se lo prepara en una reducción de malbec, de forma que la larga cocción tiene lugar con el vino. Las verduras para acompañarlo pueden ser varias. Pero donde no hay ninguna opción es en el tinto que hay que tener a mano para acompañarlo: malbec bien frutados, con cuerpo, alta frescura y cierta estructura. Algo así como los mejores del Valle de Uco. Y en ese plan, conviene apuntarles a estos: Eugenio Bustos Leyenda (2016, $100), De Una Malbec (2016, $100) y Zorzal Terroir Único Malbec (2015, $175). O bien, un poco corpulentos, como Sol Fa Soul(2016, $180).

Opciones para comidas con muchas calorías

