Plottier: quién es la concejala que abandonó el bloque de Siempre

"No fue una sola cuestión la que me separó de Siempre, vengo pensando en la creación de un nuevo partido político en principio por la caducidad del partido Siempre, y es necesario un partido para seguir trabajando. Y el otro motivo puede definirse, como lo dice el reglamento interno del Concejo Deliberante, por afinidad política. Cuestiones que fueron pasando y que me fueron alejando de los referentes políticos que hoy lideran ese partido", explicó la concejala a LMNeuquén.