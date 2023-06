Plottier: un vecino ató un perro a su camioneta y lo arrastró

"Me fui a mi trabajo y cuando llego lo veo todo ensangrentado, tirado, me desesperé. Salí y ahí no más mi vecina me contó que vio cuando un vecino lo vino a buscar, lo chistó y el perro fue. Ahí no más le pegaron y lo ataron con una soga a una camioneta y se lo llevaron arrastrando ", describió la joven con angustia, a LMNeuquén .

Ato a un perro a su auto y lo arrastro.mp4

La vecina que vio el ataque pudo identificar a los agresores, se trató de un hombre y su hijo, que viven a unos metros. Ambas fueron hasta la casa para pedirles explicaciones sobre el salvaje accionar.

La respuesta que encontraron fue que el perro había mordido a su madre, por lo que esa mujer estaba con antibióticos y no podía trabajar. "Nos enojamos con el perro, lo fuimos a buscar le pagamos y lo arrastramos. Lo tendría que haber matado, pensamos que estaba muerto", repitió Daiana sobre lo que la explicación que le dieron sus vecinos tras maltratar salvajemente al perro de la cuadra.

La joven aún no podía creer lo que escuchaban sus oídos. Los propios agresores contaron la misma historia que le habían dicho los testigos. "El perro tiene politraumatismos, se le ven los tendones, lo arrastraron con una soga 15 cuadras, ellos mismos me lo dijeron. Me dijeron que pensaron que ya lo habían matado, que si se hubieran dado cuenta que no lo seguían arrastrando", expresó la joven con mucho dolor.

Roco es un perro callejero de unos 10 años de edad que vive en el barrio El Bosque de Plottier hace unos tres años. "Yo le había querido buscar un hogar muchas veces, pero como es un viejito es más difícil. Pero nunca había mordido a nadie, aún no puedo creer lo que le hicieron", insistió su rescatista.

roco plottier Así era Roco antes del ataque.

"Uno ve este tipo de violencia en las redes pero no podés creer que sea cierto. Un perrito tan viejito. El pibe me contaba con normalidad que lo habían llevado arrastrado, que querían que se muera, que era porque su mamá no iba a poder trabajar", relató la joven.

La conversación empezó a subir de tono y Daiana sintió que el hombre mayor le iba a pegar. Ya radicó la denuncia en Zoonosis de la municipalidad de Plottier y además está en comunicación con la abogada Julieta Busqueta, especialista en derecho animal para concretar la denuncia ante la Fiscalía.

perro plottier

El ataque fue el martes pasado y desde entonces Roco se encuentra internado en la veterinaria Argentina en mal estado de salud y para pagar su tratamiento médico la organización protectora de animales Patitas de Plottier recibe donaciones por mercado pago: Alias: deptosjasmines CUIT/CUIL: 27363710382.

"Todavía estoy como temblando, me re duele que pasen estas cosas u más en mi barrio. Fue una violencia extrema", concluyó la joven quien espera noticias favorables sobre la salud del animal.