Poder femenino

Ya más grande, y mostrándose como una mujer poderosa y fuerte pero a la vez emotiva y sensible, conoce a Steve Trevor (Chris Pine), quien será el encargado de despertar en ella una gran curiosidad por el resto del mundo, que en ese momento es azotado por la Primera Guerra Mundial. De esta forma, abandonará la escondida isla donde vive su raza para ayudar a la humanidad a terminar con el conflicto bélico, dándole caza al mítico dios de la guerra Ares.

“La Mujer Maravilla simboliza la magnificencia de una mujer y lo increíbles que son las mujeres. Creo que es una película importante no sólo para las mujeres y las niñas, sino también para los niños y los hombres. No se le puede dar poder a las mujeres si no educás a los hombres y no enseñás a los niños. Es importante que los niños tengan una figura femenina fuerte a la que puedan admirar”, expresó Gadot, la primera mujer en protagonizar una película de superhéroes.

Levantar la imagen

Con este film, DC Comic y Warner pretenden levantar la vara luego de las malas críticas que recibieron sus proyectos anteriores, Batman vs. Superman y Escuadrón suicida, pese a que ambas películas se convirtieron en todo un fenómeno de taquilla.