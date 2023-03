La sindicalista dijo que reiteraron el planteo de ser parte del diseño de concursos para ingreso del personal administrativo al Poder Judicial y cuestionó las declaraciones del vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), German Busamia, “en función de que nunca nos habíamos propuesto para acompañar en la parte pedagógica o en el armado propiamente del concurso”. La secretaria general admitió que “en lo personal me dolió porque fui yo la persona responsable de hacer estos planteos. Me está tratando de mentirosa a mí”, dijo Guzmán, quien antes de ser trabajadora judicial fue docente.

SFP TSJ (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Según explicó, en junio del año pasado participaron de una reunión virtual con el equipo de docentes de toda la provincia que son trabajadoras judiciales y que iban a acompañar este proceso. En esa reunión también participaron tanto el equipo de la escuela de capacitación como el de Gestión Humana, que se iba a hacer cargo del concurso. Allí propusieron algunas modalidades de difusión del concurso, haciendo foco en los colegios de educación de adultos, en las escuelas técnicas, en los hospitales y centros de salud.

“Sabemos que no es la misma capacidad de gente que se presenta en Neuquén que en el resto de las localidades. Hay 34 juzgados de Paz en toda la provincia. Si en las localidades no se enteran que hay un concurso que posibilite entrar a trabajar a la justicia, después una persona de Neuquén Capital es muy probable que no se quiera ir a vivir Picún Leufú para trabajar en el juzgado de paz”, ejemplificó e indicó que “lo habíamos marcado como alarma, con tiempo, para que lo puedan ir previendo, pero claramente no sucedió”.

En el proceso de evaluación siguen en carrera 1328 personas, quienes aprobaron el primer examen y ahora deberán rendir la prueba de comprensión lectora y lógica. “En teoría habilitaron esa carpeta dentro del portal para que puedan ir estudiando, con la salvedad de que hay 600 exámenes en revisión por fallas técnicas”, expresó Guzmán, quien añadió que aún quedan personas que no han podido hacer el reclamo o ver el examen.