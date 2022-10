Podrá la Justicia con el juicio por el crimen de Agostina Gisfman

Lo único que tenían que hacer desde la Ofiju, era resguardar al jurado y controlar el acceso a dos puertas, pero no lo lograron. Una amenaza escrita en un baño al que acceden unos poco, devino en un derrotero donde el temor ganó la pulseada y el 21 de septiembre en vez de tener un veredicto, se terminó anulando todo el debate.

A la vista quedó lo obvio. La Justicia, es sabido, pero nadie quiere decirlo, no puede garantizar la protección de nadie.

¿Tremendista? No, para nada. Realista.

No son pocas las veces donde los testigos de distintas causa son amenazados y se solicita la extensión de las medidas cautelares para tratar de llegar a juicio con dicha declaración. Incluso, a veces arranca el juicio y el testigo ya no está en la provincia. Eso sucede porque no es difícil saber quién es testigo en Neuquén.

Ahora, infundir temor en un jurado popular, ya es otro tema, pero hay que analizarlo. El crimen de Gisfman no deja de ser terrible y quienes llegan acusados unos salvajes, pero no son la mafia siciliana. Son todos delincuentes de poca monta a los que les agrandan la imagen como si fueran capos de algún cartel.

Si la Justicia neuquina no puede resolver un juicio de esta envergadura, muchachos, levanten todo que nos vamos.