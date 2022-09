Poesía, feminismos y música en el primer día de la Feria del Libro

"La rama" está compuesto de quince poemas que su autora preparó en los meses previos a su muerte y es el segundo libro publicado en forma póstuma. El anterior fue "Conversaciones en la noche del amor", editado en 2017.

“No me preocupa que me lean o me difundan. Me preocupa que la poesía esté presente en la vida de la gente, de una manera como la gente decida. A mí no me importa mi nombre personal, me importa esta parte de poesía que a mí me ha tocado”, explicó alguna vez la poeta que tendrá su homenaje en la feria ya que uno de los auditorios lleva su nombre.

A las 19, en el mismo espacio, la escritora María Florencia Freijo se referirá a su libro Decididas: amor, sexo y dinero publicado por Planeta. Licenciada en Ciencias Políticas y especializada en perspectiva de género, en este libro analiza los temas problemáticos en los que se enfrentan las mujeres y propone herramientas hacia un futuro más igualitario y justo para todas.

En el Auditorio Macky Corbalán se presentará Gisselle Avignone con su libro "Cuentos en red" y a las 19 Ramiro Eleazar Lorenzo se referirá a su obra literaria titulada "Las 7 Consciencias". Una hora después, la actriz, dramaturga, profesora y directora de teatro neuquina Ely Navarro hablará sobre su primera novela “Entre mares y amares, Océanos de luz”. En el libro el lector podrá encontrar algunas autorreferencias porque, como explicó su autora, "lo que le pasa a Lucía en la novela tiene que ver con lo que me pasó a mí también en el post covid y se hace planteos como nos hemos hecho todos y todas en este tiempo”.

Desde las 19.30 habrá espectáculos musicales en el escenario principal en el que se presentarán el reconocido guitarrista neuquino Rafo Grin, Sureña Jazz Band y Fuego Sagrado.

