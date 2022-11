Polémica denuncia y cruces por el tomógrafo del hospital Heller

Emiliano Conca, radiólogo y delegado de ATE en el hospital Heller, dijo que la ubicación del tomógrafo viola las reglas de bioseguridad que rigen para estos casos. “Se puso en un primer piso como si nadie supiera. Es una triste realidad porque lo sabe tanto el gobierno como las autoridades hospitalarias y no están haciendo nada para cambiarlo”, cuestionó el gremialista.

El tomógrafo en cuestión estaba en el hospital Castro Rendón y en 2019 fue derivado al Heller.

El Servicio de Tomografía Axial Computada se abrió el abril del 2019 y se habilitó en octubre del mismo año, en coincidencia con el vigésimo aniversario del centro sanitario.

“Todo el tiempo lo estamos cuestionando porque un tomógrafo estructuralmente tiene que ir en una planta baja. Es un estudio de alta complejidad de emergencia”, aclaró y ejemplificó que, en caso de un accidente, lo esperable es que de la guardia se pueda enviar al paciente a un tomógrafo que esté próximo. “No a un primer piso, por escalera en caso de cortarse la luz, porque tardás tiempo y la gente se muere”, agregó.

Advirtió que en todos los centros públicos o privados del sistema de salud cuentan con tomógrafos en planta baja, en un lugar apartado y cerca de la guardia. Estimó que para revertir esa situación irregular seguramente se debería realizar una obra de ampliación.

“En todos lados está en planta baja y en lugares apartados. Es grave lo que hicieron porque el tomógrafo se vive rompiendo a causa de que estuvo parado, de que lo instalaron en una sala que no es para tomografía sino para rayos X. No se puede ocupar de la mejor manera, no se pueden hacer estudios”, criticó el delegado de ATE.

Qué dijo la dirección del Hospital

El director del nosocomio, Víctor Noli, sostuvo que se trata de una denuncia infundada, y recalcó que el aparato como la sala donde se encuentra cumplen con todos los requisitos exigidos a tal fin.

"No es polemizar, sino que quiero llevar tranquilidad a la comunidad y a los trabajadores del sector sobre la seguridad del lugar. No merecemos que se ponga en duda la credibilidad", puntualizó el médico responsable del hospital Heller.

En diálogo con LMN, Noli comentó que cuándo se instaló el tomógrafo, hace cinco años atrás, "se realizó una evaluación edilicia y las pruebas necesarias para instalar el equipo. Incluso se evaluaron las paredes de la sala para constatar la medición de la radiación y se determinó que no existía y era seguro para los trabajadores como para los pacientes".

El director médico aseguró que desde entonces, hace cinco años, se realizó un control habitual por parte de los técnicos de radiofísica del ministerio de Salud en el marco del cumplimiento de las normativas vigentes para este tipo de servicio.

Reconocó que "todos los tomógrafos tienen que estar en planta baja, pero no teníamos esa opción cuando llegó el aparato que había sido trasladado desde el hospital Castro Rendón. Se lo puso en ese lugar, y nunca tuvo problemas ni hubo inconvenientes en los estudios realizados a los pacientes".

Noli dijo que el gremialista "vino a hablar un par de veces", aunque no sabe de notas que les haya remitido sobre el reclamo. "Soy respetuoso de la actividad gremial, pero este planteo es un total desconocimiento de las normas que se cumplen para el funcionamiento del tomógrafo", finalizó.