Polémica familiar

Estado confuso

Politti, conductora de Corte y confección, se refirió a su convocatoria al certamen. “No es la primera vez que me convocan. Siempre estuve trabajando y no pude, y ahora estoy trabajando en El Trece. Y la verdad es que lo estoy pensando realmente porque obviamente hay un lugar que quieren todos que es el de jurado, pero me parece que ya está completo y armado. No hay forma”, dijo Politti

“Estamos hablando de un programa número uno. Estoy todavía en un estado ‘confucional’, voy, vengo, dudo. Cuando me meto en un programa, me meto con todo y me da miedo dispersar la energía, más allá de que no soy bailarina y eso me tira un poco para atrás porque el nivel es muy bueno”, aseguró la conductora en Hay que ver.