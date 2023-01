Polémica por la clausura de un bar: "No nos dejan trabajar"

"Desde que comenzamos, hace tres meses y medio, sufrimos una persecución de Comercio", denunció Fabián Medina, el dueño del resto bar Diamond, ubicado en la calle Santa Fe 495 de la vecina ciudad de Plottier. "Desde el primer día, la directora Carina Castro me hizo saber que estaba en contra de la actividad nocturna. Ese fue el primer obstáculo. Pero no pudo negar la habilitación del local porque cumplimos con todo lo que pedían", agregó.

Memoria técnica del sistema de protección contra incendios. Pruebas técnicas de sonido y el informe de insonorización por ruidos molestos, personal de seguridad, ambulancia, seguro y otros requisitos que encuadran en las categorías "C" y "D" para la habilitación del local como salón de eventos y pub. "Presentamos todo y por eso estamos habilitados para funcionar", reiteró el comerciante neuquino, en diálogo con LMNeuquén .

Pero la convivencia con un vecino conflictivo de la cuadra pudo más que todo. Parece que cada vez que levanta el teléfono y denuncia ruidos molestos, ahí están los inspectores de Comercio para hacer un llamado de atención. Lo llamativo del caso, advirtió el denunciante, es que no presentan la denuncia correspondiente ni miden los decibeles para corroborar si efectivamente superan el máximo permitido. Simplemente, dijo que se les impide continuar con la actividad que estén realizando en ese momento.

Ruidos Molestos bar 01.jpeg

El pasado 5 de diciembre anticiparon al Municipio el cronograma de actividades previstas en el mes; y su solicitud tuvo curso. Pues bien, la semana previa a Año Nuevo, los inspectores cayeron al local con una notificación por ruidos molestos. El sábado, volvieron a notificarlos de que no podían realizar la actividad programada para el primero de enero porque no cumplían con la ordenanza vigente; y no conformes con eso, el domingo por la madrugada, volvieron al lugar y procedieron a la clausura. Estaba la gente de Comercio y Medio Ambiente. También se hizo presente la Policía.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DIAMOND (@diamondplottier)

"Luego del brindis por Año Nuevo, fuimos a hacer la apertura para continuar con los festejos, y ya nos estaban esperando para clausurar el local. Fue a la 1.20 de la madrugada, y nadie se quiso identificar. Ni la Policía ni la gente de Comercio", contó el comerciante.

"Me clausuran el local porque dicen que no cumplimos con la ordenanza. Sin embargo, la directora de Comercio no sabía que tenía la habilitación para funcionar como salón de eventos. Se ve que hay un problema de comunicación interna entre Obras Particulares y Comercio. Mañana (miércoles) tengo que hacer mi descargo en el Juzgado de Faltas con toda la documentación que tengo", agregó.

LMN pudo acceder a las habilitaciones del local en los términos de pub y salón de eventos, como así también a las mediciones de ruido solicitadas, el seguro contratado y otros requerimientos presentados. "Somos emprendedores de Neuquén que apostamos a Plottier con el único propósito de invertir. No tenemos ningún interés político con todo esto. Sólo queremos trabajar. Y nos sentimos vulnerados, porque desde que estamos acá, Comercio busca el conflicto. No apoya, directamente sale a pegarnos. Aunque hicimos todo lo que nos pidieron", expresó indignado.

El vecino conflictivo ya tuvo problemas con el otro local que tiene al lado donde funciona una cancha de pádel.

"Vecinos de Plottier esto es lo que pasa cuando uno quiere emprender y hacer algo distinto. Tenemos toda la documentación en regla. Pero acá hay un capricho personal y una persecución". Fabián Medina, dueño del resto bar Diamond.